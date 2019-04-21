Религия
Православные празднуют Вербное воскресеньеРИА Новости вчера в 19:48
Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Политика
Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования
Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
Обновлено вчера в 18:51
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Музыка
Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире
Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено 19 апреля в 13:22
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149
В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций
Бывший вице мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что антироссийские санкции нанесли ущерб австрийскому бизнесу и стране в целом где-то на 100 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой
Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на иск о снятии с выборов президента
Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол
Роналду на 1000% уверен, что останется в «Ювентусе»
После победы 34-летний Роналду заявил, что не планирует менять клуб и останется в «Ювентусе». Его контракт действует до 30 июня 2022 года.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Началось голосование во втором туре выборов президента Украины
Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Культура
В США умерла исследовательница потусторонней жизни
Обновлено вчера в 05:53
Хоккей
Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»
Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
В Черное море вошел разведывательный корабль Британии
Обновлено вчера в 17:58
Авто
В Сети представлена роскошная версия «Нивы» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводной утюг за $30
После отсоединения температура продолжает держаться в течение двух минут. Дата начала продаж Mi Cordless Steam Iron пока неизвестна.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Игры
Неудачная One Night возродилась под именем Kingdom of Night
Действие Kingdom of Night происходит в небольшом городке в штате Аризона.
Обновлено вчера в 15:14
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
Обновлено вчера в 13:16