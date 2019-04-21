Религия

Православные празднуют Вербное воскресеньеРИА Новости вчера в 19:48

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Патриарх Кирилл совершит литургию в Вербное воскресенье

RT на русскомвчера в 21:03

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Известиявчера в 21:30

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

ТАССвчера в 17:03

Православные празднуют Вербное воскресенье

РИА Новостивчера в 19:48

Волгоградские православные 21 апреля отмечают Вербное воскресенье

Московский Комсомолецвчера в 22:02

Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

Вести.Ruвчера в 20:06

Вербное воскресенье: а праздник-то совсем не про вербу

Российская газетавчера в 15:42
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Политика

Порошенко проиграл еще до открытия первых участков для голосования

Петр Порошенко проиграл выборы еще до открытия первых участков для голосования.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Музыка

Нейросеть около месяца генерирует death metal в прямом эфире

Нейросеть Dadabots, созданная двумя музыкантами и программистами, уже около месяца в круглосуточном режиме генерирует и транслирует музыку в стиле death metal на своем канале в YouTube, сообщает портал Motherboard.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено 19 апреля в 13:22
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

Обновлено в 00:04
Единоборства

Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149

В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

В Австрии оценили потери страны от антироссийских санкций

Бывший вице мэр австрийского города Линц Детлеф Виммер заявил, что антироссийские санкции нанесли ущерб австрийскому бизнесу и стране в целом где-то на 100 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка

Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой

Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о снятии с выборов президента

Штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено вчера в 09:43
Футбол

Роналду на 1000% уверен, что останется в «Ювентусе»

После победы 34-летний Роналду заявил, что не планирует менять клуб и останется в «Ювентусе». Его контракт действует до 30 июня 2022 года.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Началось голосование во втором туре выборов президента Украины

Голосование на выборах президента Украины началось на избирательном участке в Австралии, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Культура

В США умерла исследовательница потусторонней жизни

Обновлено вчера в 05:53
Хоккей

Дубль Радулова помог «Далласу» выйти вперед в серии против «Нэшвилла»

Встреча завершилась со счетом 5:3. Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился дублем: россиянин забросил 3-ю и 4-ю шайбы в текущем плей-офф с разницев в 7 минут.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено вчера в 17:58
Авто

В Сети представлена роскошная версия «Нивы» за 1,5 млн рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Гаджеты

Xiaomi представила беспроводной утюг за $30

После отсоединения температура продолжает держаться в течение двух минут. Дата начала продаж Mi Cordless Steam Iron пока неизвестна.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено вчера в 10:32
Игры

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Наука

Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

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Вход Господень в Иерусалим
Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
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