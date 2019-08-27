Религия
REGNUMПравославные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа. Этот праздник посвящён воспоминанию об успении (то есть кончины) Божией Матери.
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Поздравление Главы Республики Крым с праздником Успения Пресвятой Богородицы
Глас Народа26 августа в 08:41
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К празднику Успения Богородицы все заключенные получат посылки от родных
GEORGIAinform26 августа в 07:18
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Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет
Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 03:12
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Происшествия
Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу
Угнавшего самолет жителя Югры Павла Шаповалова приговорили к принудительному лечению.
Lenta.ru 04:38
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Футбол
Бывший футболист сборной США Кларк умер в 35 лет
Американский полузащитник Колин Кларк скончался в возрасте 35 лет. По данным СМИ, у футболиста произошел сердечный приступ.
Sport24.ru 02:54
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Общество
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
Кадастровая палата подготовила инструкцию, как согласовывать границы участков с соседями, чтобы не допустить земельных споров.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Волочкова сравнила свой мангал с вечным огнем
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram Stories видео, в котором жарит мясо на мангале во дворе дома, подписав его фразой «Вечный огонь».
Lenta.ru 05:31
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Транспорт
Утверждена стоимость проезда на Московских центральных диаметрах
Минимальная стоимость разовой поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) в центре столицы будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям по состоянию на 2019 год.
Мослента вчера в 12:21
Космос
Компания SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
РЕН ТВ вчера в 19:36
Технологии
Сотовые операторы предлагают встроить Mobile ID в электронные паспорта
Сотовые операторы предложили доработать концепцию перехода россиян на электронные паспорта, включив в нее технологию Mobile ID для удаленной идентификации.
Новости Интернета вещей 04:17
Происшествия
Следователь обвинил Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Следствие обвинило бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова в получении 32 млрд рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности.
Интерфакс 06:12
Футбол
Месси может пропустить еще месяц из-за травмы
Sportbox.RU 06:07
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17