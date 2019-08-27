Религия

REGNUMREGNUMПравославные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа. Этот праздник посвящён воспоминанию об успении (то есть кончины) Божией Матери.
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