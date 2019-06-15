Религия

Православные празднуют Троицкую родительскую субботуГазета.Ru 00:19

У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости". В этот день христиане поминают усопших.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

RT на русском03:51

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Известиявчера в 22:22

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

Газета.Ru00:19

Троицкая родительская суббота отмечается православными 15 июня 2019 года

Комсомольская правда00:18

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

РИА Новости01:56

Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу

Голос правды (ст. Полтавская)13 июня в 03:34

Троица и Троицкая суббота 2019: когда отмечают, как поминают усопших, что нельзя делать

ФАН13 июня в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Общество

Медведев поздравил сотрудников Рязанского кремля со 135-летием музея

Обновлено в 06:49
Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
Политика

Президент России и эмир Катара поговорили об инвестициях

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели встречу с участием делегаций обеих стран.
Обновлено в 04:40
Политика

Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима

Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.
Обновлено в 06:25
Футбол

Денис Глушаков прошел медобследование в «Спартаке»

Обновлено в 06:42
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено вчера в 06:07
Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
Обновлено в 06:21
Авто

В Новосибирск прибыли участники ретро-ралли «Пекин – Париж»

Всего в ралли участвуют 120 машин, до Новосибирска добрались только 40. Сообщается, что остальные могли сломаться по пути.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

«Рома» может продать Дзаньоло за 70 млн евро

Если римлянам предложат 70 миллионов евро за Дзаньоло, его уход могут рассмотреть.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

Обновлено в 03:45
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Кино

Российский мультфильм «Ежик» получил «приз Disney»

Российский мультфильм «Ежик» режиссера Глеба Белякова завоевал «приз Disney» во время проходящего питчинга в рамках международного кинорынка MIFA.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено 13 июня в 20:40
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье

Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия

Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

Обновлено вчера в 08:21
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Футбол

«Краснодар» продал 10 тысяч абонементов за месяц

"Краснодар" на своей странице в Инстаграме объявил о продаже 10 тысяч абонементов на новый сезон.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
Обновлено вчера в 15:44
Кино

Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»

Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено вчера в 10:33
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Наука

Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Космос

В NASA подсчитали стоимость присутствия на Луне

Обновлено вчера в 18:35
Экономика

Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым

Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Родительская суббота
В православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей. Канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное