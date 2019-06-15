Религия
Православные празднуют Троицкую родительскую субботуГазета.Ru 00:19
У православных христиан 15 июня наступил праздник родительской (Троицкой) субботы, передает РИА "Новости". В этот день христиане поминают усопших.
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Голос правды (ст. Полтавская)13 июня в 03:34
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