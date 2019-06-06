Религия

Православные празднуют День Святой ТроицыТАСС вчера в 17:04

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Православные празднуют День Святой Троицы

Известиявчера в 22:47

Троица: как правильно провести праздник?

Российская газетавчера в 16:36

Православные христиане празднуют Троицу

Вести.Ruвчера в 19:02

Православные отмечают День Святой Троицы

News.ruвчера в 20:55

Православные празднуют День Святой Троицы

ТАССвчера в 17:04

День Святой Троицы в Свободном будет прохладным и с грозами

Зейские Огнивчера в 04:33

Троица-2019 – какого числа отмечаем

VN.RU13 июня в 00:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено вчера в 23:51, Вашингтон
Происшествия

МАК представил доклад о катастрофе с участием SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет (МАК) распространил предварительный отчет касательно обстоятельств авиакатастрофы с самолетом российской авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено 14 июня в 09:59
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено вчера в 16:38
Музыка

Женщину-рэпера впервые включили в Зал славы авторов песен

Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

Обновлено вчера в 22:37
Политика

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения газеты The New York Times касательно того, что спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 21:38
Культура

«Ёрдынские игры» прошли на берегу Байкала в седьмой раз

Власти Иркутской области возродили традицию игр в 2000 году. В настоящее время они проходят раз в два года.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика

Глава Росгвардии Золотов закупит электрошокеры на 12 млн рублей

В декабре 2018 года ведомство Золотова тоже закупало электрошокеры «АИР-107У». Тогда за 1200 комплектов было уплачено 14,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

Обновлено вчера в 19:18
Единоборства

Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Обновлено вчера в 17:21
Экономика

Почему на Украине резко подорожали огурцы

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко объяснил, почему на Украине взлетели цены на огурцы, сообщают "Украинские новости".
Обновлено вчера в 16:46
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке Америки

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки.
Обновлено вчера в 21:48
Наука

В Шотландии ученые нашли рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Исследователи обнаружили в Шотландии искусственные острова древнее Стоунхенджа, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено 14 июня в 04:03
Политика

Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия

В Японии неизвестный ударил ножом полицейского и отобрал у него оружие

Неизвестный мужчина напал с ножом на полицейского в японской Осаке и забрал у него заряженный пистолет, пишет 16 июня «Киодо».
Обновлено вчера в 21:21
Культура

Экс-директор ЧАЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено 14 июня в 08:46
Общество

Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 20:09
Политика

Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине

Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.
Обновлено вчера в 22:20
Хоккей

«Питтсбург» обменял Олли Мяятту в «Чикаго» на Доминика Кагуна

«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на защитника Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол

Лунина признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира

Обновлено вчера в 15:19
Политика

Меркель обвинили в недостаточных усилиях для улучшения отношений с РФ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает недостаточно, для того чтобы вывести отношения с Россией из тупика, следуя политики США, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол

«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»

Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в Махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено вчера в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
День Святой Троицы
Один из главных христианских праздников.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное