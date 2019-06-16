Религия
Православные празднуют День Святой ТроицыТАСС вчера в 17:04
Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Возможны ли в РПЦ серьезные реформы? Интервью с «церковным диссидентом» Сергеем Чапниным
Znak.com14 июня в 09:50
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Индия введёт пошлины на ряд товаров из США
Индия вводит повышенные пошлины на ряд продуктов, импортируемых из Соединённых Штатов, в том числе на американские яблоки, пошлины на которые составят 70%.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации для срыва перемирия
Украинские силовики готовят вооруженную провокацию для срыва перемирия в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье, 16 июня.
Обновлено в 02:43
Культура
Том Хэнкс на спор ограбил магазин в Лос-Анджелесе
Обновлено в 01:27
Общество
Елена Малышева ответила на критику программы о «детях-кретинах»
Как известно, на Елену Малышеву обрушился шквал критики после того, как в одном из выпусков ее шоу «Жить здорово» зрители увидели заставку «Откуда берутся дети-кретины» и «Мой ребенок - идиот».
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать
По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало о Крыме
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Выпускной банкет обойдется школьнику в среднем в 1,7 тыс. рублей
Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тыс. рублей Траты на выпускной банкет одного российского школьника оцениваются в среднем в 1,68 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов производителя онлайн-касс "Эвотор".
Обновлено в 00:15
Технологии
Как защитить ягоды садовой земляники?
Ягоды земляники обычно лежат на земле.
Обновлено вчера в 18:09
Хоккей
«Питтсбург» обменял Олли Мяяття в «Чикаго» на Доминика Кагуна
«Питтсбург Пингвинз» обменял защитника Олли Мяяття в «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Доминика Кагуна, информирует официальный «твиттер» клуба.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе
Украинский президент Владимир Зеленский пробежал через фонтаны в Мариуполе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Авто
Какие машины, даже новые, не стоит покупать
Если вы купили новую машину, это не значит, что вы заплатили один раз деньги и все.
Обновлено вчера в 13:11
Футбол
Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии
15 июня состоялась жеребьевка первого раунда розыгрыша Кубка Германии в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Обновлено в 00:08
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено вчера в 07:42
Футбол
Аргентина уступила Колумбии в матче Кубка Америки
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Учёные выяснили оптимальную для красоты продолжительность сна
Обновлено вчера в 21:14
Футбол
«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Шахтера» Данченко
Обновлено вчера в 10:33
Религия
Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга
Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.
Обновлено в 02:53
Политика
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Обновлено вчера в 19:18
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
В Дагестане возбудили дело о хищениях при поставках продуктов в школы
Правоохранительные органы выявили в Дагестане преступную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает МВД по республике.
Обновлено в 00:18
Кино
На «Кинотавр» приехал Роман Абрамович
На 30-й фестиваль "Кинотавр", проходящий в настоящее время в Сочи, прилетел Роман Абрамович.
Обновлено вчера в 16:28
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10