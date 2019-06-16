Религия

Православные празднуют День Святой ТроицыТАСС вчера в 17:04

Православные верующие отмечают в воскресенье День Святой Троицы, или Пятидесятницу, один из важнейших христианских праздников.
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Православные отмечают праздник Святой Троицы

RT на русском02:32

Православные отмечают День Святой Троицы

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Возможны ли в РПЦ серьезные реформы? Интервью с «церковным диссидентом» Сергеем Чапниным

Znak.com14 июня в 09:50

Православные христиане празднуют Троицу

Вести.Ruвчера в 19:02

Православные празднуют День Святой Троицы

ТАССвчера в 17:04

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Зейские Огнивчера в 04:33

Православные отмечают День Святой Троицы

РИА Новости01:56
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:00, Вашингтон
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