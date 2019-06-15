Религия
Православные празднуют День Святой ТроицыТАСС 17:04
В церковном календаре Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период. Суббота накануне праздника носит название Вселенской, Троицкой или родительской (день поминовения всех усопших), понедельник после Пятидесятницы - День Святого Духа (в народной традиции - Духов день).
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