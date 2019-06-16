Религия
Православные празднуют День Святой ТроицыИзвестия вчера в 22:47
В воскресенье, 16 июня, православные христиане отмечают День Святой Троицы (Пятидесятницу). Этот праздник является одним из самых важных в православном календаре. Слово Троица подразумевает под собой единство Бога Отца, Сына и Святого Духа.
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Возможны ли в РПЦ серьезные реформы? Интервью с «церковным диссидентом» Сергеем Чапниным
Znak.com14 июня в 09:50
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Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере
«В обращении [митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла] говорится об отказе от права строить храм в сквере у драмтеатра и о строительстве собора Святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
В Брянске пассажирский поезд потерял вагон
Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»
Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Обновлено вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Сыновья Екатерины Климовой нашли общий язык с женой Игоря Петренко
Игорь Петренко и Екатерина Климова имеют двух общих сыновей.
Обновлено в 03:49
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Авто
Что делать, если вам пришел штраф за проданный авто
Если нового автовладельца остановят сотрудники ГАИ, то, во-первых, номера будут сняты с автомобиля, во-вторых, он получит штраф в размере 1500 рублей, и в-третьих, он не сможет пользоваться машиной до тех пор, пока не оформит машину на себя.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в «Реал» и «Ювентус»
"Ливерпуль" отказал мадридскому "Реалу" и туринском "Ювентусу" в трансфере футболиста Мохамеда Салаха.
Обновлено в 05:33
Технологии
Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов
Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено 14 июня в 21:43
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами
Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 00:43
Общество
В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары
По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.
Обновлено в 01:58
Космос
Обнаружены новые структуры в кольцах Сатурна
Научные специалисты проанализировали данные, предоставленные космическим аппаратом Cassini относительно Сатурна, и обнаружили новую информацию о структуре колец планеты.
Обновлено в 04:42
Авто
Первый минивен в мире — Stout Scarab
Основной особенностью автомобиля является то, что он по факту стал первым автомобилем типа минивэн в истории.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие
В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57
Американский истребитель F-15C Eagle долгое время считался одним из самых лучших самолетов, однако для противостояния современным истребителям типа Су-57 ему нужна серьезная модернизация, пишет The National Interest.
Обновлено в 00:59
Авто
В России на новые автомобили в мае потратили почти 163 млрд рублей
Всего в нашей стране было реализовано автомобилей на сумму 162,6 млрд рублей, что почти на 17 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Спорт
Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей
В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55