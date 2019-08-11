Религия

Православные пензенцы отмечают Медовый СпасГТРК Пенза 07:38

Православные пензенцы отмечают первый, Медовый, Спас 14 августа. Любимый в народе и почитаемый праздник в церковном календаре носит название происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня. В городе это еще и престольный праздник Спасского кафедрального собора.
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Что категорически нельзя делать на Медовый Спас

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Происхождение честных древ Животворящего Креста: история и значение праздника

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