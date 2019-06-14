Религия
Православные отмечают праздник Святой ТроицыИнтерфакс вчера в 23:58
День Святой Живоначальной Троицы отмечают в это воскресенье православные верующие, по этому случаю патриарх Кирилл совершит литургию в Троице-Сергиевой лавре. Троица, или Пятидесятница, один из двунадесятых церковных праздников, отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова.
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