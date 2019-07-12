Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
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Верующие отмечают день Петра и Павла

РЕН ТВ03:06

День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника

ТАСС03:40

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Известия00:58

У православных завершился пост

Национальная служба новостей02:35

Как отмечают день апостолов Петра и Павла

ТВ Центр02:11

Христиане празднуют день апостолов Петра и Павла

Газета.Ru02:31

Православные христиане отмечают День Петра и Павла

ТК Звезда02:36
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Происшествия

В Туве при опрокидывании автомобиля в реку погибли десять человек

Обновлено в 02:49
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.
Обновлено в 04:43
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Космос

Учёные могут искать жизнь на небесных телах по их цвету

Обновлено в 04:46
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Авто

KIA тестирует новый Sorento на Нюрбургринге

На гоночной трассе в немецком Нюрбургринге проходят дорожные испытания нового кроссовера KIA Sorento, сообщают «Автоновости дня».
Обновлено в 05:34
Политика

Кремль объяснил необходимость уничтожения санкционки

Вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство, ранее предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению.
Обновлено в 05:44
Экономика

В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи

Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Спорт

Сборная России разгромила Францию

Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Российская школьница попала в больницу после укусов матери

Восьмилетняя девочка в Санкт-Петербурге попала в больницу после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 03:59
Общество

В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Жена Плющенко Рудковская разрешила эксперименты над собой

Супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обновила имидж. Фото нового образа продюсер выложила в инстаграме.
Обновлено в 01:52
Космос

Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной

Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено в 01:00
Политика

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны «Анатолий Шлемов»

Обновлено в 04:52
Политика

Глава СПЧ призвал остановить «эпидемию» дел об оскорблении власти

Заявления об оскорблении власти напоминают эпидемию, и правоохранительным органам необходимо разбираться в подобных делах и правильно их квалифицировать, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Обновлено в 05:15
Технологии

Apple не разрешили зарегистрировать товарный знак в России

Американский технологический гигант Apple не смог зарегистрировать в России товарный знак для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR).
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Москва и Анкара подтверждают начало поставок С-400 Турции

12 июля Минобороны Турции сообщило о начале поставок в страну российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 05:52
Здоровье

1,8 млн татарстанцев прошли медицинский профилактический осмотр

В этом году профилактические осмотры по нацпроекту «Здравоохранение» охватили 1,8 млн татарстанцев.
Обновлено в 05:42
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила тройной аксель без коньков

11-летняя фигуристка Вероника Жилина исполнила тройной аксель во время тренировки в зале.
Обновлено в 05:14
Театры

В Петербурге умер актер Олег Дмитриев

В Петербурге на 50-м году жизни скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

Названы виды ядовитых внешне съедобных грибов в лесах Подмосковья

Грибы улучшают состояние сердечно-сосудистой и нервной системы, но некоторые виды ядовиты и опасны, хотя внешне очень напоминают съедобные сорта.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали

Туристка из России попала в психиатрическую клинику на Бали.
Обновлено в 00:05
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика

Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»

Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Недвижимость

Самая дорогая «однушка» в центре Москвы продается за 115 млн руб

Бронзу получает квартира за 90,75 млн руб. Для участия в рейтинге были отобраны лоты, представленные на вторичном рынке.
Обновлено в 04:48
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье в России

Центробанк РФ спрогнозировал падение цен на жилье в России в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия».
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия

Полковника МВД по прозвищу «Киборг» избили в московском СИЗО

Полковника МВД Ивана Кибальниченко, предположительно, избили до полусмерти в московском следственном изоляторе №4 в Медведково.
Обновлено в 04:58
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День Петра и Павла
Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Католической церкви празднуется 29 июня под названием Торжество святых Апостолов Петра и Павла, а также в Русской православной церкви и в других Православных церквях, использующих юлианский календарь, 12 июля . В Православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь,
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