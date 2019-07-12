Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
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Экономика
В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола
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В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.
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ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФ
Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.
Обновлено в 07:01
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Замглавы Пенсионного фонда сознался в получении взятки
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В Польше разыскивают пятилетнего мальчика из России
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Происшествия
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Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию
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В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев
Обновлено вчера в 15:21
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Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
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Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
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Jeep Wrangler получит гибридные «четверки» и «шестерки»
Внедорожник Jeep Wrangler получит новые модификации с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами, работающими по схеме «умеренный гибрид».
Обновлено в 06:08
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Футбол
38-летний Крауч объявил о завершении карьеры
Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.
Обновлено в 06:12
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО
В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
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Происшествия
В Челябинской области женщину убило молнией
Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
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Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»
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Обновлено в 06:49
Политика
В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов
Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»
На Средне-Невском судостроительном заводе заложен тральщик «Анатолий Шлемов».
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
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Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 05:27