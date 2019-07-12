Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Верующие отмечают день Петра и Павла

РЕН ТВ03:06

Как отмечают день апостолов Петра и Павла

ТВ Центр02:11

Православные христиане отмечают День Петра и Павла

ТК Звезда02:36

У православных завершился пост

Национальная служба новостей02:35

День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника

ТАСС03:40

Христиане празднуют день апостолов Петра и Павла

Газета.Ru02:31

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Известия00:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Экономика

В Минпромторге прокомментировали подорожание валидола

Валидол несмотря на подорожание, продолжающееся более полугода, остается в группе лекарств до 50 рублей, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Сергей Цыб в кулуарах церемонии открытия завода компании "Эвалар".
Обновлено в 07:18
Футбол

Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной

В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.
Обновлено в 05:13
Экономика

ЦБ заверил, что все платежные системы продолжат работу в РФ

Представители Центрального банка России сообщили, что все платежные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме.
Обновлено в 07:01
Происшествия

На Белоярской АЭС отключили энергоблок из-за защитного механизма

Обновлено в 06:10
Происшествия

Замглавы Пенсионного фонда сознался в получении взятки

Задержанный вчера Алексей Иванов после допроса в Следственном комитете признал вину в получении крупной взятки и подал в отставку.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

В Польше разыскивают пятилетнего мальчика из России

В Польше полиция разыскивает пятилетнего мальчика из России, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика

Социологи выяснили отношение россиян к поездкам в Грузию

Каждый второй россиянин считает, что гражданам РФ сейчас опасно находиться в Грузии при этом свыше половины опрошенных (60%) полагают, что большинство грузин хорошо относятся к российским туристам, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Обновлено в 05:15
Театры

В Петербурге скончался актер МДТ Олег Дмитриев

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко

Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Общество

Глава Зауралья Шумков попросил курганцев завязать с пьянством

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков призвал курганцев вести трезвый образ жизни – он сделал соответствующий пост в своем инстаграм вечером в четверг, 11 июля.
Обновлено в 00:14
Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Авто

Jeep Wrangler получит гибридные «четверки» и «шестерки»

Внедорожник Jeep Wrangler получит новые модификации с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми моторами, работающими по схеме «умеренный гибрид».
Обновлено в 06:08
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Футбол

38-летний Крауч объявил о завершении карьеры

Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.
Обновлено в 06:12
Общество

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями

Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО

В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Челябинской области женщину убило молнией

Как сообщили в полиции, 58-летняя женщина во время грозы находилась на озере Большой Шантропай.
Обновлено в 01:09
Культура

Эрмитаж застраховал коллекцию экспонатов из Лувра перед выставкой

Обновлено в 02:51
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома

Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Кино

Безруков опроверг участие в съемках «Двенадцати стульев»

Российский актер Сергей Безруков сообщил поклонникам, что не принимает участие в съемках картины про Остапа Бендера, как сообщали СМИ.
Обновлено в 06:49
Политика

В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов

Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:39
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»

На Средне-Невском судостроительном заводе заложен тральщик «Анатолий Шлемов».
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

Обновлено вчера в 13:50
Авто

Минпромторг не включил Bugatti и Tesla в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
День Петра и Павла
Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Католической церкви празднуется 29 июня под названием Торжество святых Апостолов Петра и Павла, а также в Русской православной церкви и в других Православных церквях, использующих юлианский календарь, 12 июля . В Православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь,
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное