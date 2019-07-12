Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58

Православные христиане в пятницу, 12 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
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