Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58
Православные христиане в пятницу, 12 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
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Обновлено вчера в 19:57
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