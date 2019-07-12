Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58

Православные христиане в пятницу, 12 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
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В РПЦ рассказали об актуальности образа апостолов Петра и Павла

RT на русском09:13

Верующие отмечают день Петра и Павла

РЕН ТВ03:06

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Известия00:58

Православные христиане отмечают День Петра и Павла

ТК Звезда02:36

У православных завершился пост

Национальная служба новостей02:35

Христиане празднуют день апостолов Петра и Павла

Газета.Ru02:31

День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника

ТАСС03:40
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Недвижимость

Россиян предупредили о резком падении цен на жилье

Резкое падение цен прогнозируют в Банке России.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе

В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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Общество

Названы регионы России, где можно будет увидеть лунное затмение

Частичное лунное затмение, которое пройдёт в ночь на 17 июля, лучше всего будет видно в Крыму и на Северном Кавказе.
Обновлено в 07:43
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
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Происшествия

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В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Общество

Сибирские Мальдивы закрылись для фото

Иностранные издания назвали его «озером для Instagram», а местные жители сибирскими Мальдивами.
Обновлено в 07:00
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

Обновлено в 08:47
Политика

В Петербурге заложили противоминный тральщик «Анатолий Шлемов»

В Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе заложен новый корабль противоминной обороны серии "Александрит", получивший название "Анатолий Шлемов".
Обновлено в 08:45
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Башкирии заживо сожгли влюбленную пару

Мужчину, который в собственной квартире заживо сжег влюбленную пару, приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 09:11
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено вчера в 14:30
Шоу-бизнес

Фото Тарасова в инвалидной коляске возмутило фанатов

Экс-игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов оказался в инвалидной коляске.
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FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e

Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.
Обновлено в 08:04
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Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Обновлено в 05:08
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В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
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Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Происшествия

Участники протестов против храма в Екатеринбурге сообщили об обысках

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Общество

Россияне стали реже оплачивать штрафы ГИБДД

За пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн.
Обновлено вчера в 19:57
Культура

Мединский вручил российский паспорт американскому переводчику Пушкина

В пятницу американский поэт, драматург и переводчик произведений Александра Пушкина Генри Лоуэнфельд получил российский паспорт.
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Гаджеты

Стоимость Samsung Galaxy Note 10 будет начинаться от 999 евро

Стала известна стоимость новых топовых корейских телефонов Galaxy Note 10 и 10 Plus в Европе, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Восемь бойцов элитного спецподразделения ФСБ «Альфа», проходящих фигурантами по громкому делу о разбое, скрылись от следствия на Кавказе, пишут российские СМИ.
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
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Футбол

Юрист Гризманна приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить отступные

Юрист футболиста Севан Кариан приехал в офис Ла Лиги, чтобы заплатить 120 миллионов евро эта сумма прописана в контракте француза с мадридской командой в качестве отступных.
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Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продукты

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День Петра и Павла
Христианский праздник в честь святых апостолов Петра и Павла. Празднуется в Католической церкви празднуется 29 июня под названием Торжество святых Апостолов Петра и Павла, а также в Русской православной церкви и в других Православных церквях, использующих юлианский календарь, 12 июля . В Православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь,
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