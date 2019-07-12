Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и ПавлаИзвестия 00:58

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот день завершается Апостольский, или Петров пост.
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Христиане празднуют день апостолов Петра и Павла

Газета.Ru02:31

Православные христиане отмечают День Петра и Павла

ТК Звезда02:36

У православных завершился пост

Национальная служба новостей02:35

Как отмечают день апостолов Петра и Павла

ТВ Центр02:11

Верующие отмечают день Петра и Павла

РЕН ТВ03:06

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Известия00:58

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

ТАССвчера в 17:22
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Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
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День Петра и Павла
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