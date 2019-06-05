Религия
Православные отмечают Вознесение ГосподнеГазета.Ru 00:38
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС. Отмечается, что этот праздник встречают через 40 дней после Пасхи. Праздник Вознесения Господня посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа.
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Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
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Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
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Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму
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