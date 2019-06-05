Религия

Православные отмечают Вознесение ГосподнеГазета.Ru 00:38

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС. Отмечается, что этот праздник встречают через 40 дней после Пасхи. Праздник Вознесения Господня посвящен памяти о последнем дне земной жизни Иисуса Христа.
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Православные отмечают Вознесение Господне

Газета.Ru00:38

«Это праздник Неба». Митрополит Челябинский и Миасский рассказал о духовном смысле Вознесения Господня

МедиаЗавод03 июня в 01:48

До края земли

Известия01:00

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТАССвчера в 17:05

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газетавчера в 16:45

«Он вернется», когда человечество осатанеет

РИА Новости01:00

6 июня — Вознесение Господне: приметы, что нужно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 июня в 02:49
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Авто

Новый Porsche 718 Cayman GT4 испытывают в «Зеленом Аду»

Обновлено в 01:00
Происшествия

Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти

Обновлено в 00:27
Баскетбол

ЦСКА сыграет с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ

В Москве состоится первый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором встретятся столичный ЦСКА и подмосковный «Химки».
Обновлено вчера в 01:11
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 29 января, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 11:54
Технологии

В Петербурге состоялся первый звонок при помощи 5G

В преддверии Петербургского экономического форума – 2019 из города на Неве был совершен первый в стране звонок через сеть мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено в 00:27
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика

Путин уволил губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено вчера в 06:56
Шоу-бизнес

Племянница Софии Ротару сломала обе руки

Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 01:38
Политика

Совфед предложил Украине способ вернуть Крым

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:21
Здоровье

Девять столичных клиник получили гранты за профилактику заболеваний

Девять московских поликлиник получили гранты на 39 миллионов рублей за профилактику заболеваний.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны

Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия

В базе ГИБДД произошел сбой по всей России

В работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД произошел сбой по всей России.
Обновлено вчера в 03:20
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Футбол

Сборная Бразилии обыграла Катар, Неймар получил травму

Обновлено вчера в 22:33
Футбол

Англия сыграет с Нидерландами в полуфинале Лиги наций

Англия и Нидерланды трижды встречались друг с другом в рамках товарищеских поединков.
Обновлено в 00:00
Экономика

Нижегородская область предложит инвесторам из Китая ряд проектов

Нижегородская область предложит инвесторам из Китая ряд проектов областях медицины, логистики и промышленности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:47
Хоккей

Сушинский может покинуть «Авангард»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Гаджеты

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

ООН эвакуирует часть персонала из Судана

В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено вчера в 05:17
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