Религия
Православные отмечают Вознесение ГосподнеREGNUM вчера в 19:28
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи. Он установлен в память о восшествии Иисуса Христа во плоти на небо.
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Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию
Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США
Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.
Обновлено в 00:10
Общество
Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье
Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Арт-директор Алибасова боится ухудшения состояния продюсера
Арт-директор музыкального продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин опасается ухудшения его состояния.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие
ВМС США испытали электромагнитную пушку
ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру
Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Розе Сябитовой требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол
Неймар получил травму в матче с Катаром
Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Авто
Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области
Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Учителя школы в Борзе попросили Осипова поменять 30-летнюю мебель
Учителя школы №43 города Борзи на встрече с временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 6 июня попросили заменить мебель, которая стоит в классах уже 33 года, на новую.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
«Реал» заплатит за Азара 100 млн евро
На переговорах клубы договорились о стоимости компенсации за трансфер, она составит 100 млн евро без учетов различных бонусов.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
Обновлено вчера в 19:00