Православные отмечают Вознесение ГосподнеREGNUM вчера в 19:28

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Политика Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.

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Наука На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.

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Армия и оружие Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.

Общество Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.

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Общество Учителя школы в Борзе попросили Осипова поменять 30-летнюю мебель Учителя школы №43 города Борзи на встрече с временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 6 июня попросили заменить мебель, которая стоит в классах уже 33 года, на новую.