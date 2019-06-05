Религия

Православные отмечают Вознесение ГосподнеREGNUM вчера в 19:28

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи. Он установлен в память о восшествии Иисуса Христа во плоти на небо.
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Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Известиявчера в 20:42

6 июня — Вознесение Господне: приметы, что нужно и нельзя делать

ИА ЯСИА03 июня в 02:49

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъвчера в 18:09

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТАССвчера в 17:05

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газетавчера в 16:45

«Это праздник Неба». Митрополит Челябинский и Миасский рассказал о духовном смысле Вознесения Господня

МедиаЗавод03 июня в 01:48

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

ТК Звездавчера в 19:23
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Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Politico: Пелоси заявила, что хотела бы видеть Трампа в тюрьме

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в беседе с другими лидерами Демократической партии заявила, что хотела бы видеть американского лидера Дональда Трампа в тюрьме, сообщает Politico.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Гороскоп на 6 июня: Девы выйдут из себя, Весы обретут гармонию

Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию

Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, и это значительно повлияло на российско-украинские отношения, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Минобороны Японии отклонило 19 районов размещения ПРО США

Специалисты Министерства обороны Японии отклонили 19 районов, рассматривавшихся для размещения наземных комплексов ПРО США Aegis Ashore, сообщило издание Mainichi Shimbun.
Обновлено в 00:10
Общество

Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье

Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Арт-директор Алибасова боится ухудшения состояния продюсера

Арт-директор музыкального продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин опасается ухудшения его состояния.
Обновлено вчера в 14:41
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено вчера в 17:13
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Армия и оружие

ВМС США испытали электромагнитную пушку

ВМС США провели испытания электромагнитной пушки.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Розе Сябитовой требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска

Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой США

Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Суд взыскал с Лолиты Милявской более 720 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Обновлено вчера в 12:59
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено вчера в 05:50
Политика

Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине

Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Неймар получил травму в матче с Катаром

Форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы уже на 21-й минуте игры. Степень тяжести повреждения Неймара на данный момент неизвестна.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Авто

Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области

Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Учителя школы в Борзе попросили Осипова поменять 30-летнюю мебель

Учителя школы №43 города Борзи на встрече с временно исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым 6 июня попросили заменить мебель, которая стоит в классах уже 33 года, на новую.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

«Реал» заплатит за Азара 100 млн евро

На переговорах клубы договорились о стоимости компенсации за трансфер, она составит 100 млн евро без учетов различных бонусов.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы

Обновлено вчера в 19:00
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