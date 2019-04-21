Религия

Православные отмечают Вербное воскресеньеГазета.Ru вчера в 18:53

Православные христиане 21 апреля празднуют Вербное воскресенье, сообщает ТАСС.
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Православные отмечают Вербное воскресенье

Газета.Ruвчера в 18:53

Православные в Тверской области отмечают «Вербное воскресенье»

Московский Комсомолец02:27

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Известиявчера в 21:30

Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

Вести.Ruвчера в 20:06

Сжечь или в мусорку? Куда девать освященную вербу

РИА Новости01:00

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

ТАССвчера в 17:03

В Вербное воскресенье в Норильской епархии вспомнят хорошие традиции воспитания детей

Таймырский телеграфвчера в 00:05
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика

Захарова уличила украинского министра в нацизме

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Космос

Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке

Обновлено в 09:04
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено в 05:40
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Политика

Пушков отреагировал на призыв украинского генерала захватить часть РФ

Министрам и генералам Украины, которые мечтают о развале России, следует обратить внимание на ситуацию в своей стране.
Обновлено в 09:31
Политика

В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции

Обновлено в 07:39
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык

Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты

Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G

Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Теннис

Сборная России обыграла Италию и вернулась во вторую Мировую группу

Обновлено в 08:46
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов

Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)

«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Кино

Все вокруг говорят об этом, а ты не понимаешь, о чем речь? Путеводитель по «Игре престолов» для тех, кто никогда ее не смотрел

Обновлено в 06:27
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Происшествия

На поле для утилизации боеприпасов в Нижегородской области произошел пожар

Природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 09:24
Общество

Собянин принял участие в общегородском субботнике

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике и закладке на Никитском бульваре аллеи в честь 100-летия первого московского субботника.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
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Вход Господень в Иерусалим
Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
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