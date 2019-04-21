Религия
Православные отмечают Вербное воскресеньеГазета.Ru вчера в 18:53
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В Вербное воскресенье в Норильской епархии вспомнят хорошие традиции воспитания детей
Таймырский телеграфвчера в 00:05
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Политика
Захарова уличила украинского министра в нацизме
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова возмутилась твитом министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о президентских выборах.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области
"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 09:16
Политика
Пушков отреагировал на призыв украинского генерала захватить часть РФ
Министрам и генералам Украины, которые мечтают о развале России, следует обратить внимание на ситуацию в своей стране.
Обновлено в 09:31
Политика
В пригороде Анкары напали на лидера турецкой оппозиции
Обновлено в 07:39
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.
Обновлено в 09:27
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Двухлетний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
Психологами доказано — чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает, а главное это очень развивает мышление и кругозор.
Обновлено вчера в 11:47
Гаджеты
Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G
Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов
Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)
«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Кино
Все вокруг говорят об этом, а ты не понимаешь, о чем речь? Путеводитель по «Игре престолов» для тех, кто никогда ее не смотрел
Обновлено в 06:27
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Происшествия
На поле для утилизации боеприпасов в Нижегородской области произошел пожар
Природный пожар затронул часть военного полигона в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 09:24
Общество
Собянин принял участие в общегородском субботнике
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в общегородском субботнике и закладке на Никитском бульваре аллеи в честь 100-летия первого московского субботника.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33