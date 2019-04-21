Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресеньеРИА Новости 19:48

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Комсомольская правда21:17

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

ТАСС17:03

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

РИА Новости19:48

Православные отмечают Вербное воскресенье

Газета.Ru18:53

Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

Вести.Ru20:06

Вербное воскресенье: а праздник-то совсем не про вербу

Российская газета15:42

Великий понедельник 2019 — обычаи, традиции и что можно есть 22 апреля

SakhaLife.ru18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Культура

В США умерла исследовательница потусторонней жизни

Обновлено в 05:53
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Обновлено в 03:05
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Технологии

Раскрыт зверский план конца света

Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
Обновлено в 17:03
Футбол

Дзюба: рад, что испытал такие же эмоции, как на чемпионате мира

Обновлено в 16:52
Общество

Гороскоп на 21 апреля

Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном

Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Политика

В «Роскосмосе» назвали сроки запуска новой ракеты «Союз-5»

В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик "Союза-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание новых ракет.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

Обновлено в 21:15
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Экономика

Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%

Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Футбол

Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»

Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
Транспорт

В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права

В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Роструд напомнил, как мы будем отдыхать на длинных выходных в мае

В начале мая жителей страны ждут сразу пять выходных дней, уточнили в ведомстве.
Обновлено в 09:59
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Происшествия

Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке

Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вход Господень в Иерусалим
Христианский праздник, отмечаемый в воскресенье, предшествующее Пасхе, то есть в шестое воскресенье Великого поста. Посвящён торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. В православии входит в число двунадесятых праздников.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное