Религия
Православные христиане отмечают Вербное воскресеньеРИА Новости 19:48
Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю - воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
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Культура
В США умерла исследовательница потусторонней жизни
Обновлено в 05:53
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Технологии
Раскрыт зверский план конца света
Ни дня не проходит без того, чтобы очередной предсказатель или самоназванный эксперт ни рассказал о том, что Землю ждет неминуемый конец света.
Обновлено в 17:03
Общество
Гороскоп на 21 апреля
Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Политика
В «Роскосмосе» назвали сроки запуска новой ракеты «Союз-5»
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик "Союза-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание новых ракет.
Обновлено в 20:03
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Футбол
Криштиану Роналду подтвердил, что остается в «Старой синьоре»
Ведущий нападающий футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду после победы своего клуба в чемпионате Серии "А" заявил журналистам, что очень доволен первым сезоном в составе "Старой синьоры" и намерен следующий год провести в Турине, чтобы выиграть новые титулы.
Обновлено в 16:59
Транспорт
В ГИБДД рассказали о возможных изменениях в экзамене на права
В ГИБДД намерены изменить порядок приёма теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Роструд напомнил, как мы будем отдыхать на длинных выходных в мае
В начале мая жителей страны ждут сразу пять выходных дней, уточнили в ведомстве.
Обновлено в 09:59
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Машины в районе бульвара Жюля Ферри поджигают одетые в черное хулиганы, сторонники так называемого движения "Черный блок".
Обновлено в 09:31
Происшествия
Два пострадавших в пожаре забайкальца добрались в больницу на попутке
Два брата из села Новая Заря Ононского района, которых бортом санавиации перевезли для госпитализации в городскую больницу №1, рассказали, как получили ожоги и на попутной машине добрались до местной поликлиники, сообщила 21 апреля пресс-служба Минздрава края.
Обновлено в 20:06