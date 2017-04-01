Религия
Православные отмечают Великую пятницуREGNUM вчера в 20:30
Великая пятница отмечается 26 апреля православными христианами. Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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На четверг и пятницу приходятся самые главные события и службы Страстной недели
Вести.Ruвчера в 10:15
Великая пятница Страстной недели: почему христиане поклоняются орудию пытки Христа
Российская газетавчера в 15:50
«Не бойтесь сказать слово «смерть». Как говорить с детьми о Страстной Пятнице
Православие и Мир24 апреля в 23:28
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Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
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Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление
Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
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Хоккей
«Коламбус» проиграл в стартовом матче серии с «Бостоном»
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
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Происшествия
Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска
Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.
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Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака
В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.
Обновлено вчера в 17:29
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«Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место
Наверху «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» считают шансы, как опередить «Зенит» в борьбе за чемпионство и разыгрывают места в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 16:55
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ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.
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Кино
Вышел трейлер четвертого сезона сериала «Люцифер»
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
«Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре
Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Кемеровчанин пришёл в суд за постановлением и попал в армию
Как выяснилось, мать уклониста попала в ДТП, а интересы её 24-летнего сына в суде представлялись по доверенности, однако за постановлением в свою пользу он решил приехать лично.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей
Как отметил на своей официальной стране в Instagram Рашид Темрезов, — «эта инициатива Президента в очередной раз подтверждает провозглашенные на государственном уровне нравственные ценности патриотизма, гражданственности и уважения ко всем участникам Великой Отечественной войны».
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду
Победитель президентских выборов на Украине (согласно результатам обработки 100% протоколов) Владимир Зеленский обвинил Центризбирком страны в затягивании официального подведения итогов голосования.
Обновлено вчера в 11:53
Технологии
Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке
Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
ЦБ обнаружил схему вывода пенсионных накоплений на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил схему вывода 57 млн рублей из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" сотрудниками управляющей компании фонда.
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В Хабаровском крае геолог выжил в схватке с медведем
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Политика
Путин объяснил решение выдавать российские паспорта жителям Донбасса
Владимир Путин назвал странной негативную реакцию Киева на облегчение выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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Экономика
«Фонтанка»: метро Петербурга покупает детали в пять раз дороже Москвы
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Обновлено вчера в 13:40
Спорт
Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Снаткина с умопомрачительным декольте блеснула в центре Москвы
Знаменитость с умопомрачительным декольте в сопровождении мужа Виктора Васильева появилась перед сотнями гостей.
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Теннис
Тим обыграл Мунара и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
За выход в полуфинал соревнований Тим поспорит с победителем пары Бенуа Пэр (Франция) – Гидо Пелья (Аргентина).
Обновлено вчера в 08:32