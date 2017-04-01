Православные отмечают Великую пятницуREGNUM вчера в 20:30

Великая пятница отмечается 26 апреля православными христианами. Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Политика Украина требует ввести новые санкции за выдачу паспортов РФ в Донбассе Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в отношении России необходимо ввести новые адресные санкции.

Общество Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.

Происшествия Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Армия и оружие Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.

Футбол «Спартак» – фаворит в борьбе за пятое место Наверху «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» считают шансы, как опередить «Зенит» в борьбе за чемпионство и разыгрывают места в Лиге чемпионов.

Общество ЦРУ завело официальный аккаунт в Instagram Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США завело в четверг официальную страницу в социальной сети Instagram.

Футбол «Урал» обыграл «Крылья Советов» в Самаре Екатеринбургский «Урал» в гостях оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.

Происшествия Кемеровчанин пришёл в суд за постановлением и попал в армию Как выяснилось, мать уклониста попала в ДТП, а интересы её 24-летнего сына в суде представлялись по доверенности, однако за постановлением в свою пользу он решил приехать лично.

Политика Ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей Как отметил на своей официальной стране в Instagram Рашид Темрезов, — «эта инициатива Президента в очередной раз подтверждает провозглашенные на государственном уровне нравственные ценности патриотизма, гражданственности и уважения ко всем участникам Великой Отечественной войны».

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Политика Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.

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