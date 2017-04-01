Религия
Православные отмечают Великую ПятницуREGNUM 20:30
Великая Пятница отмечается 26 апреля православными христианами. Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
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Великая пятница Страстной недели: почему христиане поклоняются орудию пытки Христа
Российская газета15:50
«Не бойтесь сказать слово «смерть». Как говорить с детьми о Страстной Пятнице
Православие и Мирвчера в 23:28
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