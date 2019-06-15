Религия

Православные отмечают Троицкую родительскую субботуИзвестия 22:22

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших. По традиции, в этот день совершается заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».
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Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу

РЕН ТВ23:02

Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу

ТК Звезда22:50

Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу

Голос правды (ст. Полтавская)вчера в 03:34

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Известия22:22

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Российская газета17:28

Православные отмечают Троицкую субботу

REGNUM22:41

Троица и Троицкая суббота 2019: когда отмечают, как поминают усопших, что нельзя делать

ФАНвчера в 03:00
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Спорт

Медведева начала есть цветы, чтобы похудеть

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева показала видеозапись, на которой ест цветы.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест

Обновлено в 03:38
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия

Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено в 22:14
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Общество

Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 09:25
Общество

Театры начнут возвращать стоимость билетов заболевшим зрителям

Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса.
Обновлено в 09:28
Политика

Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено в 19:52
Экономика

Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай

Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
Обновлено в 22:58
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено в 05:29
Наука

Ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа

Ученые обнаружили в Шотландии созданные человеком острова древнее знаменитого Стоунхенджа, пишет Independent.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Технологии

Крупнейший в мире самолет продается за 400 миллионов долларов

Холдинг-компания Vulcan планирует продать крупнейший в мире самолет Stratolaunch Systems за 400 миллионов долларов США.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес

Синди Кроуфорд объяснила, почему продолжает сниматься обнаженной

Обновлено в 13:36
Финансы

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Политика

Путин уволил генералов в связи с делом Голунова

Обновлено вчера в 06:58
Экономика

В Петербурге решили вдвое снизить число проверок малого бизнеса

Власти Петербурга намерены в два раза снизить количество проверок малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 11:56
Футбол

Бразилия обыграла Боливию в матче открытия Кубка Америки

Обновлено в 23:24
Экономика

Минюст предложил изымать у чиновников средства со счетов

Минюст России готовит законопроект, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, если они не смогут подтвердить, что получили эти деньги легально.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Авто

«Мазда Соллерс» начала серийное производство двигателей для Японии

Обновлено в 21:47
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

В Сербии начались международные учения «Славянское братство-2019»

Международные учения "Славянское братство-2019" с участием Сербии, России и Белоруссии начались в сербском Панчево, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Обновлено в 23:04
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Родительская суббота
В православной традиции день особого поминовения усопших православных христиан и прежде всего своих почивших родителей. Канонический день посещения могил предков и других родственников, где совершается панихида.
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