Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботуИзвестия 22:22
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших. По традиции, в этот день совершается заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Голос правды (ст. Полтавская)вчера в 03:34
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