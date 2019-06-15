Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботуRT на русском 03:51
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день общеправославного поминовения усопших, сообщает РИА Новости. Как отмечается, у греков Троицкая суббота входит в число «дней всех душ».
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Голос правды (ст. Полтавская)13 июня в 03:34
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Общество
Облачная погода с кратковременными дождями ждет москвичей 15 июня
В субботу, 15 июня, синоптики прогнозируют в Москве и области облачную погоду с прояснениями и дождями. Об этом сообщает «Метеоновости».
Обновлено в 01:01
Транспорт
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Airbus в аэропорту Краснодара задел хвостом полосу при посадке
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Обновлено в 03:44
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
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Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
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Происшествия
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1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области.
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Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
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Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
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Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин назвал последствия выхода США из договоренности по СВПД
Выход Вашингтона из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
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Обновлено вчера в 13:24
Общество
Повреждения забора во время протестов на Драме оценили в 900 тысяч
ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
Обновлено в 02:23
Авто
Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!
В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 19:29
Наука
На Эвересте установили самые высокие метеостанции в мире
Две самые высокие метеорологические станции в мире расположились на высоте в 7945 и 8430 метров.
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Общество
Фигуристка Медведева показала, как ест цветы
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео в социальных сетях, на котором ест цветы.
Обновлено в 01:59
Политика
Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения
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Обновлено в 02:49
Происшествия
На ЕКАД цементовоз врезался в фуру, после чего та загорелась
Удар от столкновения был настолько сильным, что фура опрокинулась на обочину и загорелась, а кузов цементовоза со стороны водителя смялся.
Обновлено в 01:50
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
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Политика
В Белом доме спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено вчера в 19:11
Космос
Шеф-повар рассказала, чем будет питаться космонавт из ОАЭ на МКС
Катарский шеф-повар Аиша ат-Тамими в беседе с РИА Новости рассказала, чем будет питаться первый космонавт из ОАЭ на Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:59