Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботуИзвестия вчера в 22:22
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших. По традиции, в этот день совершается заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Голос правды (ст. Полтавская)13 июня в 03:34
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Происшествия
Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали
Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.
Обновлено в 00:41
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Кино
"Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?"
Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.
Обновлено в 00:00
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Названы первые российские города для запуска сетей 5G
Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.
Обновлено в 00:32
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено вчера в 19:20
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова
Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.
Обновлено 13 июня в 07:29
Экономика
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено вчера в 10:40
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия
Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину
Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса
На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу
Дочери Филиппа Киркорова в ноябре исполнится восемь лет.
Обновлено вчера в 08:12
Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес
Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице
Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 07:53
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы
Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях
Обновлено вчера в 04:39
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено вчера в 05:26
Гаджеты
Анонсирован недорогой смартфон BQ-5528L Strike Forward
Спецификации BQ-5528L Strike Forward включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, два слота для SIM-карт формата nanoSIM, модем LTE, сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.
Обновлено вчера в 07:30
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51