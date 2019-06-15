Православные отмечают Троицкую родительскую субботуИзвестия вчера в 22:22

15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших. По традиции, в этот день совершается заупокойное богослужение — «Память, совершаемая всех от века почивших православных христиан, отец и братии наших».

Происшествия Дело о массовой драке в селе под Пензой переквалифицировали Уголовное дело по факту массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области переквалифицировали на более тяжкие статьи.

Транспорт Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.

Спорт Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».

Кино "Западные сериалы стали обучающей программой, которая ставит вопрос: "Что есть человек сегодня?" Кинокритик Андрей Архангельский — о "Чернобыле" и поразительной неглубине российского кино Американский канал HBO завершил показ нашумевшего сериала "Чернобыль", рассказывющего о событиях, связанных с катастрофой на советской АЭС, произошедшей в апреле 1986 года.

Космос На МКС сломался прибор для поиска антиматерии На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".

Политика Шредер назвал законным присоединение Крыма к России Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.

Экономика Названы первые российские города для запуска сетей 5G Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Армия и оружие СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76 В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Экономика Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Происшествия Помилованный капитан браконьерского судна вернулся на Украину Четырёх моряков обменяли на команду захваченного Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд". Капитан украинского судна оставался в Крыму.

Политика Россия начала выдавать паспорта жителям Донбасса На временных пунктах пропуска на российско-украинской границе начали выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД России.

Происшествия В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.

Шоу-бизнес Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу Дочери Филиппа Киркорова в ноябре исполнится восемь лет.

Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Шоу-бизнес Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

Общество В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы.

Кино Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.

Гаджеты Анонсирован недорогой смартфон BQ-5528L Strike Forward Спецификации BQ-5528L Strike Forward включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, два слота для SIM-карт формата nanoSIM, модем LTE, сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.

Интернет В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.