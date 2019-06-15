Религия
Православные отмечают Троицкую субботуREGNUM вчера в 22:41
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами. Это день родительской субботы перед Днём Святой Троицы (будет отмечаться 16 июня, в воскресенье).
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Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу
Голос правды (ст. Полтавская)13 июня в 03:34
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