Религия

Православные отмечают Троицкую субботуREGNUM вчера в 22:41

Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами. Это день родительской субботы перед Днём Святой Троицы (будет отмечаться 16 июня, в воскресенье).
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Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

RT на русском03:51

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

Известиявчера в 22:22

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

Газета.Ru00:19

Троицкая родительская суббота отмечается православными 15 июня 2019 года

Комсомольская правда00:18

Православные отмечают Троицкую родительскую субботу

РИА Новости01:56

Православные 15 июня отметят Вселенскую Троицкую родительскую субботу

Голос правды (ст. Полтавская)13 июня в 03:34

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ФАН13 июня в 03:00
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