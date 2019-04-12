Религия
Православные отмечают Страстную пятницуИнтерфакс 02:57
Православные верующие 26 апреля отмечают Великую, или Страстную, пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и конец земной жизни Иисуса Христа.
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На четверг и пятницу приходятся самые главные события и службы Страстной недели
Вести.Ruвчера в 10:15
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