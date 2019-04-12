Религия

Православные отмечают Страстную пятницуИнтерфакс 02:57

Православные верующие 26 апреля отмечают Великую, или Страстную, пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и конец земной жизни Иисуса Христа.
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Страстная пятница 2019. Православные традиции: что можно и нельзя делать

ЛОТ24 апреля в 08:21

«Осудили не того». Главная загадка распятия Иисуса Христа

РИА Новости01:00

Православные верующие отмечают Великую пятницу

Московский Комсомолецвчера в 22:24

Самый скорбный день: как вести себя в Страстную пятницу

Комсомольская правдавчера в 18:05

Великая пятница: Почему христиане поклоняются орудию пытки Христа

Российская газетавчера в 15:50

На четверг и пятницу приходятся самые главные события и службы Страстной недели

Вести.Ruвчера в 10:15

Православные отмечают Страстную пятницу

Интерфакс02:57
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В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая

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В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

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Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию

Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
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Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг»

Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.
Обновлено в 04:54
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«Нафтогаз» обвинил Россию в подготовке новой газовой войны

"Нафтогаз" обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.
Обновлено в 04:44
Игры

Новый трейлер долгожданной игры «Rage 2» посвятили оружию

Обновлено 24 апреля в 18:58
Происшествия

У космодрома Восточный произошел пожар

Недалеко от космодрома Восточный в Амурской области возник природный пожар, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Обновлено вчера в 06:08
Политика

Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций

Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
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Происшествия

Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках

Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

"Ситуация на шахте критическая: на текущий момент двое погибших, еще 15 без вести пропавших", - подтвердил Кацавалов.
Обновлено в 00:46
Общество

Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку

В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — написал он в Facebook. Как отметил Зеленский, он вернётся на Украину через два дня.
Обновлено в 01:56
Политика

На Украине приняли закон об использовании украинского языка

В законе утверждается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов.
Обновлено вчера в 04:57
Спорт

Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов

Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Авто

Renault собирается выпустить бюджетный седан дешевле Logan

Французский автопроизводитель Renault собирается создать новую бюджетную модель, которая будет стоить дешевле «Логана».
Обновлено в 04:26
Политика

Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию пасхальных яиц

В преддверии Пасхи Роспотребнадзор дал рекомендации по окрашиванию яиц.
Обновлено в 04:29
Технологии

Бесплатный сервис для реставрации старых фото запустят в Сети к 9 мая

Обновлено в 00:22
Кино

В кадре из новой серии «Игры престолов» увидели возвращение умершего персонажа

Обновлено в 05:12
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

Суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной

26 апреля суд Вашингтона огласит приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Футбол

Семак пообещал изменения в составе «Зенита» в ближайших матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
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Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
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«Бавария» отказалась от выкупа Хамеса Родригеса у «Реала»

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На востоке Москвы столкнулись четыре машины

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Великая пятница
Пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Иисуса Христа, а также снятию с креста Его тела и погребения.
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