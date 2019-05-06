Религия

Православные отмечают Пасху усопшихВести.Ru 02:58

Православные верующие сегодня отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших (в народе его еще называют Пасхой усопших), сообщает "Интерфакс". На Пасху и во всю Светлую Седмицу заупокойные панихиды не служатся.
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Православные верующие отмечают Радоницу

ТАСС04:01

Радоница: чему радуются православные в день поминовения усопших

Российская газетавчера в 16:47

Православные христиане встречают Радоницу

Москва 24вчера в 23:56

Православные 7 мая встречают Радоницу

RT на русскомвчера в 20:42

Родительский день сегодня 2019 (Радоница): что нельзя делать, традиции, суть праздника

В городе Rвчера в 22:45

Православные христиане отмечают Радоницу

Газета.Ru01:36

Радоница-2019: Что можно и что нельзя делать в этот день

ИА ЯСИА05 мая в 07:26
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7 мая православные отмечают Радоницу

КП - Беларусь02:58
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Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу

Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, разрушений и пострадавших нет.
Обновлено вчера в 13:56
Авто

Стартовали продажи оранжевого УАЗ «Хантер» за 900 тысяч рублей

Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

Обновлено в 03:47
Происшествия

Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей

Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Россия построит атомный авианосец

Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Следствие по делу о взятке в отношении генерала Дрыманова завершено

В октябре прошлого года сообщалось, что генерала также заподозрили в незаконном возбуждении уголовных дел.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Погибший при возгорании SSJ-100 летел в Мурманск за работой мечты

Обновлено в 02:29
Общество

Коллекторы попросили доступ к номерам должников

Коллекторы хотят проверять номера телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Обновлено вчера в 06:14
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре

Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Политика

В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:07
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего самолета поблагодарил экипаж

Житель Мурманска Михаил Савченко поблагодарил экипаж загоревшегося Superjet 100, наземные службы, психологов, следователей за профессиональные действия.
Обновлено вчера в 08:12
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Назначена дата процесса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 03:52
Происшествия

Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Челябинской области

Обновлено в 04:06
Футбол

Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Происшествия

На Невском проспекте иномарка влетела в людей, есть погибшие

В результате ДТП 47-летний водитель погиб на месте. Еще два пешехода попали в больницу с серьезными травмами.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

«Манчестер Сити» повторил рекорд 129-летней давности

Обновлено в 04:04
Общество

Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации

Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
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Радоница
День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкови отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян - в воскресенье, понедельник или вторник, в зависимости от региона.
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