Религия
Православные отмечают Пасху усопшихВести.Ru 02:58
Православные верующие сегодня отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших (в народе его еще называют Пасхой усопших), сообщает "Интерфакс". На Пасху и во всю Светлую Седмицу заупокойные панихиды не служатся.
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Родительский день сегодня 2019 (Радоница): что нельзя делать, традиции, суть праздника
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