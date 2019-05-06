Религия
Православные отмечают Пасху усопшихВести.Ru 02:58
Православные верующие сегодня отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших (в народе его еще называют Пасхой усопших), сообщает "Интерфакс". На Пасху и во всю Светлую Седмицу заупокойные панихиды не служатся.
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Десять правил, которые всем пригодятся на Радоницу — рассказывает священник
Sputnik Молдова05 мая в 02:04
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