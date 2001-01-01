Религия

Православные отмечают Крещение ГосподнеВести.Ru вчера в 16:19

В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.
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Православные рязанцы отметили Крещение Господне

Московский Комсомолец03:15

«Радость в душе и хочется петь». Как в Подмосковье праздновали Крещение

Телеканал 360°01:11

Православные отмечают Крещение Господне

Вести.Ruвчера в 16:19

К читателям газеты «Коммерсантъ»

Коммерсантъвчера в 18:10

Православные верующие отмечают Крещение Господне

ТК Звездавчера в 16:46

Православные по всей России купаются в прорубях и запасают крещенскую воду

НТВ00:40

Православные верующие отмечают Крещение Господне

ТАССвчера в 16:05
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Религия

Пензенцы отмечают Крещение Господа

Обновлено в 04:28
Религия

Радий Хабиров с женой встретили Крещение за пределами Башкирии

Супруга врио главы республики Каринэ Хабирова поздравила православных Башкирии с праздником Крещения.
Обновлено в 00:45
Религия

Папа Римский Франциск открыл Неделю молитв за христианское единство

Папа Римский Франциск открыл Неделю молитв за христианское единство, 19 января передает агентство ANSA.
Обновлено вчера в 20:07
Религия

Праздничным погружением в иордани проходит «Крещение» в краевом центре

Обновлено вчера в 23:12
Религия

На купол Скорбященского храма в Петербурге установили главный крест

Сегодня днём церковь во имя прославленной чудесами иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) обрела главный крест.
Обновлено вчера в 06:59
Религия

Соцсети: как жители Ростова ныряли в купели на Крещение

В этом году для жителей региона были оборудованы 140 купелей, 9 из которых находились в Ростове.
Обновлено в 04:33
Религия

«Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания

Если люди участвуют в ночных купаниях, но не ходят на службу ни в сам праздник Крещения, ни в сочельник, то все это абсурд.
Обновлено вчера в 14:26
Религия

Благотворительная столовая появится в Пскове

Благотворительная столовая появится в Пскове.
Обновлено вчера в 07:16
Религия

Комбаров окунулся в прорубь на Крещение

Обновлено вчера в 17:41
Религия

Андрей Бочаров в Крещение побывал на службе в храме Иоанна Богослова

Как сообщает пресс-служба областной администрации, губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Волжский посетил храм Иоанна Богослова.
Обновлено вчера в 08:39
Религия

В храм Новомучеников и исповедников Саратовских доставили редкую икону

Храму Новомучеников и исповедников Саратовских передали в дар икону преподобного Стилиана Пафлагонского.
Обновлено в 00:01
Религия

В Москве после поджога восстановили деревянный храм

В ночь с 12 на 13 октября неизвестный проник на территорию и совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и расположенной рядом воскресной школы.
Обновлено вчера в 07:52
Религия

Жители Южно-Сахалинска выстроились в очередь к купелям

В храмах Южно-Сахалинска идёт служба, еще не было официального освящения воды, а к обустроенным купелям уже выстраивается очередь из желающих «смыть грехи» или испытать силу воли.
Обновлено вчера в 11:44
Религия

Вопрос доступа в Херсонес не решён, — депутат Госдумы

В Севастополе верующие всё ещё лишены свободного доступа во Владимирский собор в Херсонесе.
Обновлено вчера в 11:40
Религия

Виктор Дзюба поздравляет жителей Тульской области с праздником Крещения Господня

Обновлено в 01:35
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Крещение Господне
Христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: . Евангелие от Иоанна также говорит о крещении Иисуса Христа в водах Иордана и сошествии Святого Духа, но не прямо, а в форме свидетельства Иоанна Крестителя.
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