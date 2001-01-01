Православные отмечают Крещение ГосподнеВести.Ru вчера в 16:19

В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.

Религия Религия Пензенцы отмечают Крещение Господа

Религия Религия Радий Хабиров с женой встретили Крещение за пределами Башкирии Супруга врио главы республики Каринэ Хабирова поздравила православных Башкирии с праздником Крещения.

Религия Религия Папа Римский Франциск открыл Неделю молитв за христианское единство Папа Римский Франциск открыл Неделю молитв за христианское единство, 19 января передает агентство ANSA.

Религия Религия Праздничным погружением в иордани проходит «Крещение» в краевом центре

Религия Религия На купол Скорбященского храма в Петербурге установили главный крест Сегодня днём церковь во имя прославленной чудесами иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) обрела главный крест.

Религия Религия Соцсети: как жители Ростова ныряли в купели на Крещение В этом году для жителей региона были оборудованы 140 купелей, 9 из которых находились в Ростове.

Религия Религия «Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания Если люди участвуют в ночных купаниях, но не ходят на службу ни в сам праздник Крещения, ни в сочельник, то все это абсурд.

Религия Религия Благотворительная столовая появится в Пскове Благотворительная столовая появится в Пскове.

Религия Религия Комбаров окунулся в прорубь на Крещение

Религия Религия Андрей Бочаров в Крещение побывал на службе в храме Иоанна Богослова Как сообщает пресс-служба областной администрации, губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Волжский посетил храм Иоанна Богослова.

Религия Религия В храм Новомучеников и исповедников Саратовских доставили редкую икону Храму Новомучеников и исповедников Саратовских передали в дар икону преподобного Стилиана Пафлагонского.

Религия Религия В Москве после поджога восстановили деревянный храм В ночь с 12 на 13 октября неизвестный проник на территорию и совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и расположенной рядом воскресной школы.

Религия Религия Жители Южно-Сахалинска выстроились в очередь к купелям В храмах Южно-Сахалинска идёт служба, еще не было официального освящения воды, а к обустроенным купелям уже выстраивается очередь из желающих «смыть грехи» или испытать силу воли.

Религия Религия Вопрос доступа в Херсонес не решён, — депутат Госдумы В Севастополе верующие всё ещё лишены свободного доступа во Владимирский собор в Херсонесе.