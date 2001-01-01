Религия
Православные отмечают Крещение ГосподнеВести.Ru вчера в 16:19
В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.
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Религия
Пензенцы отмечают Крещение Господа
Обновлено в 04:28
Религия
Радий Хабиров с женой встретили Крещение за пределами Башкирии
Супруга врио главы республики Каринэ Хабирова поздравила православных Башкирии с праздником Крещения.
Обновлено в 00:45
Религия
Папа Римский Франциск открыл Неделю молитв за христианское единство
Папа Римский Франциск открыл Неделю молитв за христианское единство, 19 января передает агентство ANSA.
Обновлено вчера в 20:07
Религия
Праздничным погружением в иордани проходит «Крещение» в краевом центре
Обновлено вчера в 23:12
Религия
На купол Скорбященского храма в Петербурге установили главный крест
Сегодня днём церковь во имя прославленной чудесами иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» (с грошиками) обрела главный крест.
Обновлено вчера в 06:59
Религия
Соцсети: как жители Ростова ныряли в купели на Крещение
В этом году для жителей региона были оборудованы 140 купелей, 9 из которых находились в Ростове.
Обновлено в 04:33
Религия
«Культ голого тела»: в РПЦ осудили крещенские купания
Если люди участвуют в ночных купаниях, но не ходят на службу ни в сам праздник Крещения, ни в сочельник, то все это абсурд.
Обновлено вчера в 14:26
Религия
Благотворительная столовая появится в Пскове
Благотворительная столовая появится в Пскове.
Обновлено вчера в 07:16
Религия
Комбаров окунулся в прорубь на Крещение
Обновлено вчера в 17:41
Религия
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Как сообщает пресс-служба областной администрации, губернатор Андрей Бочаров во время рабочей поездки в Волжский посетил храм Иоанна Богослова.
Обновлено вчера в 08:39
Религия
В храм Новомучеников и исповедников Саратовских доставили редкую икону
Храму Новомучеников и исповедников Саратовских передали в дар икону преподобного Стилиана Пафлагонского.
Обновлено в 00:01
Религия
В Москве после поджога восстановили деревянный храм
В ночь с 12 на 13 октября неизвестный проник на территорию и совершил поджог временного деревянного храма в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и расположенной рядом воскресной школы.
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Религия
Жители Южно-Сахалинска выстроились в очередь к купелям
В храмах Южно-Сахалинска идёт служба, еще не было официального освящения воды, а к обустроенным купелям уже выстраивается очередь из желающих «смыть грехи» или испытать силу воли.
Обновлено вчера в 11:44
Религия
Вопрос доступа в Херсонес не решён, — депутат Госдумы
В Севастополе верующие всё ещё лишены свободного доступа во Владимирский собор в Херсонесе.
Обновлено вчера в 11:40
Религия
Виктор Дзюба поздравляет жителей Тульской области с праздником Крещения Господня
Обновлено в 01:35