Религия

Православные отмечают Крещение ГосподнеВести.Ru вчера в 16:19

В субботу, 19 января, православные верующие отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, вспоминая событие, описанное во всех Евангелиях – крещение Иисуса Христа пророком Иоанном Предтечей в водах реки Иордан.
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Крещенский сочельник в Донбассе: освящаем воду, гадаем на суженого и прощаем обидчиков

КП - Донецквчера в 00:07

Православные Московского региона начали отмечать Крещение

РИАМОвчера в 16:00

В храмах Твери вода стала святой за несколько часов до Крещения Господня

Tvtver.ruвчера в 07:39

Православные отмечают Крещение Господне

Вести.Ruвчера в 16:19
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Общество

В МВД назвали число принявших участие в праздновании Крещения россиян

Обновлено в 04:44
Происшествия

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.
Обновлено в 04:20
Общество

В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру Чечни

Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне.
Обновлено вчера в 16:02
Авто

Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

В Сети около трех недель назад появилось видео, на котором глава региона вместе с другими чиновниками хладнокровно убивает спящего в берлоге медведя в январе 2017 года.
Обновлено в 05:30
Общество

Во Франции проходит десятая акция протеста «жёлтых жилетов»

Тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы принять участие в акциях протеста против политики правительства Эммануэля Макрона.
Обновлено в 06:19
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России весной

Китайский кроссовер Chery Tiggo 7, который активно продается в странах Восточной Европы, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и на Ближнем Востоке, появится в России весной этого года.
Обновлено в 05:31
Авто

Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы

Обновлено в 04:02
Происшествия

Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

Задержаны подозреваемые во взрыве пиротехники в церкви на Украине. Инцидент произошел в пятницу вечером, в городе Сумы.
Обновлено в 04:32
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Общество

«Самый милый в мире пес» умер от тоски

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ

Обновлено в 05:52
Происшествия

В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Дарькина

Телеканал РЕН ТВ без ссылки на источник уточняет, что Дарькин вызвал полицию после того, как заметил исчезновение денег и ювелирных изделий из сейфа.
Обновлено в 05:22
Авто

Tesla намерена уволить тысячи сотрудников

Компания Tesla намерена уволить более трех тысяч сотрудников, или 7% персонала.
Обновлено в 00:50
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе

В описании сообщается, что архивные данные, связанные с творчеством коллектива «Гражданская оборона» и его солиста Егора Летова имеют коллекционную музейную ценность.
Обновлено в 05:34
Политика

Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США

Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвиняют в мошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза

Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Интернет

Facebook тестирует приложение с мемами для подростков

Обновлено в 05:47
Происшествия

В Мексике при взрыве трубопровода погибли 20 человек

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Найдено тело еще одного летчика Су-34

Обновлено вчера в 14:41
Общество

10 лет назад были убиты адвокат Маркелов и журналистка Бабурова

10 лет назад в центре Москвы были застрелены известный адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова.
Обновлено в 04:20
Общество

Умер самый богатый человек Филиппин

Уточняется, что он умер во сне. Генри Си занял первое место в списке самых богатых людей Филиппин по версии Forbes в 2018 году.
Обновлено в 00:31
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Экономика

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.
Обновлено в 03:12
Происшествия

На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Обновлено вчера в 21:14
Происшествия

Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования

Дознавательницу из Уфы, обвинившую своих коллег в изнасиловании, уволили из МВД.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей

По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31
Спорт

Глава РУСАДА заявил о 100 тыс. скрытых протоколах допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тыс. протоколов допинг-контроля не введенных в Систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS).
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»

В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты

Новый флагман Samsung Galaxy S10+ получит аккумулятор на 4000 мАч

Инсайдеры указывают, что топовая версия смартфона Galaxy S10+ получит улучшенную батарею с емкостью 4000 мАч.
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Крещение Господне
Христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: . Евангелие от Иоанна также говорит о крещении Иисуса Христа в водах Иордана и сошествии Святого Духа, но не прямо, а в форме свидетельства Иоанна Крестителя.
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