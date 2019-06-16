Религия

Православные отмечают День Святой ТроицыГазета.Ru 01:33

Православные христиане отмечают День святой Троицы, или Петидесятницу, сообщает ТАСС. Святая Троица завершает 50-дневный пасхальный период.
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Православные христиане отмечают Троицу

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Православные христиане отмечают День Святой Троицы

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Возможны ли в РПЦ серьезные реформы? Интервью с «церковным диссидентом» Сергеем Чапниным

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