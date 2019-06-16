Религия

Православные христиане отмечают День Святой ТроицыРИА Новости 01:56

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
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Православные христиане отмечают Троицу

ФАН03:07

День Святой Троицы в Свободном будет прохладным и с грозами

Зейские Огнивчера в 04:33

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

РИА Новости01:56

Православные отмечают День Святой Троицы

Газета.Ru01:33

Православные отмечают праздник Святой Троицы

Интерфаксвчера в 23:58

Православные отмечают праздник Святой Троицы

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Возможны ли в РПЦ серьезные реформы? Интервью с «церковным диссидентом» Сергеем Чапниным

Znak.com14 июня в 09:50
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В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Под Пензой произошел крупный пожар в цыганском поселке

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В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло

Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
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На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Политика

Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене

Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
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Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
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Бывших военных научат вести частный бизнес

"Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин.
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«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
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Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем

В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
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В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
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Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
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В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено вчера в 09:59
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Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

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Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м

Обновлено вчера в 19:59
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Тереза Спенцерова: «Важнейшая речь Путина. История с российским журналистом. Украина и Трамп: еще будет весело» (Parlamentní listy, Чехия) (Parlamentní listy)

Тереза Спенцерова: Не знаю, действительно ли эта история «потрясла Россию» или просто вновь «окрылила» западные СМИ.
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На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
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В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
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Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию

Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
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Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех

В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26
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