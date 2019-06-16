Религия
Православные христиане отмечают День Святой ТроицыРИА Новости 01:56
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
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Возможны ли в РПЦ серьезные реформы? Интервью с «церковным диссидентом» Сергеем Чапниным
Znak.com14 июня в 09:50
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:28, Вашингтон
Путешествия
Москва вошла в тройку лучших городов для медицинского туризма
Аналитическое агентство "ТурСтат" к Дню медицинского работника, который отмечается 16 июня, подготовило рейтинг лучших городов для медицинского туризма.
Обновлено в 02:27
Авто
На новые автомобили в мае россияне потратили почти 163 млрд рублей
В мае текущего года российские автолюбители потратили на покупку новых машин 163 млрд рублей, что на 17 млдр рублей меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Под Пензой произошел крупный пожар в цыганском поселке
Обновлено в 02:24
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась на гастролях вареным языком
Обновлено в 03:59
Происшествия
В детские сады и школы Дагестана поставлялось контрафактное масло
Уголовное дело заведено правоохранительными органами Дагестана по факту поставок организованной группой предполагаемых мошенников фальсифицированного сливочного масла в детские сады и школы в регионе.
Обновлено в 02:08
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Германия поставит оружия на €1 млрд воюющим в Йемене
Власти Германии с начала года одобрили поставки оружия на сумму более €1 млрд альянсу воюющих в Йемене под руководством Саудовской Аравии, пишет Deutsche Welle.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Бывших военных научат вести частный бизнес
"Среди военных есть интерес к созданию своего дела", - подчеркнул Александр Чернощекин.
Обновлено вчера в 04:34
Футбол
«Спартак» не опубликовал ни одного фото Глушакова с медосмотра
Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала фотоотчёт с медосмотра, который состоялся вчера, 15 июня, в Лечебно-реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с восемью погибшими под Воронежем
В Сети появились первое видео с места крупной аварии под Воронежем, в которой погибли восемь человек.
Обновлено в 03:50
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.
Обновлено в 03:38
Транспорт
В ЦОДД рассказали о снижении числа угонов машин в Москве
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что число угонов автомобилей в Москве сократилось в три раза благодаря установленным на улицах столицы камерам видеофиксации.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 03:24
Происшествия
Пожар произошел на складе в Приморье на площади 1,5 тыс. кв. м
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Тереза Спенцерова: «Важнейшая речь Путина. История с российским журналистом. Украина и Трамп: еще будет весело» (Parlamentní listy, Чехия) (Parlamentní listy)
Тереза Спенцерова: Не знаю, действительно ли эта история «потрясла Россию» или просто вновь «окрылила» западные СМИ.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Эрдоган уточнил сроки поставки С-400 в Турцию
Анкара может получить первые российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 уже в начале июля.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.
Обновлено вчера в 22:26