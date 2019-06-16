Православные христиане отмечают День Святой ТроицыРИА Новости 01:56

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.

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