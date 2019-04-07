Религия
Православные христиане встречают БлаговещениеГазета.Ru вчера в 18:26
Православные христиане в воскресенье, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, сообщает РИА "Новости".
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Общество
В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Происшествия
«Ушла за минуты»: выжившие моряки рассказали о гибели АПЛ «Комсомолец»
Уникальная конструкция, ядерное оружие на борту и трагическая гибель большей части экипажа — ровно тридцать лет назад, 7 апреля 1989 года, в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 01:00
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил причину разрыва контракта с Мамаевым
Причину расторжения контракта с находящимся под арестом футболистом Павлом Мамаевым объяснил владелец клуба «Краснодар».
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Политика
Порошенко заявил об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
Действующий президент Украины, кандидат на пост главы государства Петр Порошенко заявил, что стране нужен сильный лидер для продвижения «к свободной Европе», поскольку иначе есть угроза «откатиться под имперскую Россию».
Обновлено в 05:48
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Росгвардии сообщили о задержании иностранца с наркотиками в Москве
Росгвардия в воскресенье подтвердила задержание в Москве иностранного гражданина с наркотиками.
Обновлено в 07:40
Политика
В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР
В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Футбол
«Урал» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли красноярский «Енисей» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Модельер Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо
6 апреля Марк Джейкобс женился на Чарли Дефранческо. Торжество проходило в Нью-Йорке.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Названы пять снижающих давление продуктов
Обновлено в 04:48
Происшествия
Российские студенты объявили голодовку в тюрьме Египта
Задержанные в Египте ингушские студенты объявили голодовку. Молодые люди находятся в тюрьме Каира с августа прошлого года.
Обновлено в 05:57
Игры
В системе безопасности Epic Games Store обнаружена брешь
Проблема проявилась при использовании системы двухфакторной аутентификации.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Володин осудил политику единоличных решений США
Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время выступления в Межпарламентском союзе (МПС) отметил опасность подмены международного права единоличными решениями, а также рассказал о последствиях подобной политики.
Обновлено в 09:42
Политика
Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Единоборства
Кокляев - Емельяненко: «Саня, моя задача минимум в бое с тобой – уйти с ринга на своих ногах»
Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, ранее принявший вызов бойца смешанного стиля Александр Емельяненко, в своем Инстаграме сделал пост по поводу предстоящего поединка.
Обновлено в 06:03
Футбол
Игорь Дивеев: «Когда „Спартак“ начал догонять, было уже поздно»
Сразу забили, «Спартак» чуть подсдулся. Потом они начали догонять, но было уже поздно.
Обновлено в 09:32
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова после визита Собчак пригласила Малахова
Как отметила балерина, она сразу почувствовала разницу между Собчак и Малаховым.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Матвиенко отмечает юбилей в Санкт-Петербурге в кругу семьи
Обновлено в 08:21
Общество
Познер раскритиковал советскую школу
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».
Обновлено в 05:37
Футбол
Рубин — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 08:15