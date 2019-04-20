Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресеньеТАСС 17:03

Православные христиане отмечают в воскресенье один из великих праздников - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества - Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.
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Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

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