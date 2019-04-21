Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресеньеТАСС вчера в 17:03
Православные христиане отмечают в воскресенье Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.
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Происшествия
При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек
Обновлено в 01:25
Политика
На Украине начался второй тур президентских выборов
На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Обновлено в 01:24
Общество
Медики объяснили опасность поздних родов для демографии России
Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота завершили визит во Вьетнам
Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России, завершив программу неофициального визита, покинул вьетнамский порт "Камрань", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 00:19
Происшествия
От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов
Обновлено в 01:34
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено 19 апреля в 23:43
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали
По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.
Обновлено вчера в 18:46
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Футбол
Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»
«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено 18 апреля в 10:47
Политика
Немецкие активисты потребовали мира с РФ и отмены санкций
Активисты из Германии призвали западные страны нормализовать отношения с РФ. Об этом пишет Neue Osnabrücker Zeitung.
Обновлено вчера в 23:39
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 04:34
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей
Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею
Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.
Обновлено вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено вчера в 18:48
Наука
Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения
Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.
Обновлено 19 апреля в 06:06