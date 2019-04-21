Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресеньеТАСС вчера в 17:03

Православные христиане отмечают в воскресенье Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.
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Сжечь или в мусорку? Куда девать освященную вербу

РИА Новости01:00

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

ТАССвчера в 17:03

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Комсомольская правдавчера в 21:17

Православные христиане во всем мире празднуют Вербное воскресенье

Вести.Ruвчера в 20:06

Православные отмечают Вербное воскресенье

Газета.Ruвчера в 18:53

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Известиявчера в 21:30

Вербное воскресенье: а праздник-то совсем не про вербу

Российская газетавчера в 15:42
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При взрывах на Шри-Ланке погибли более 20 человек

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На Украине начался второй тур президентских выборов

На Украине стартовал второй тур президентских выборов.
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Трагедия в Омске: двое детей утонули, провалившись под лёд

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Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку

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Поздние роды и демографический кризис 90-х годов ведут к снижению рождаемости в России.
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Армия и оружие

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Обновлено в 00:19
Происшествия

От пожаров в Забайкалье пострадали 16 населённых пунктов

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Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

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Авто

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Обновлено 19 апреля в 23:43
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Неизвестные напали на конвой миссии ООН в Мали

По меньшей мере один сотрудник миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, ещё четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев.
Обновлено вчера в 18:46
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Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой

Обновлено вчера в 18:57
Экономика

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Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено 19 апреля в 17:24
Путешествия

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Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
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Александр Бубнов: «Об интриге в чемпионской гонке говорить теперь не приходится»

«Краснодар» в принципе тяготеет к атакующему футболу, а «Зенит» в прошлом туре неплохо порезвился, пусть и со стоящим на вылет «Анжи» (5:0). По составу петербуржцы выглядят сильнее «быков», а к этому матчу Семак уже успел выработать оптимальную модель игры и сочетание игроков под нее.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено 18 апреля в 10:47
Политика

Немецкие активисты потребовали мира с РФ и отмены санкций

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Авто

Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4

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Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

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В Париже началась акция «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 04:34
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Политика

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Обновлено вчера в 20:34
Хоккей

Воробьёв высказался о подготовке сборной России к ЧМ-2019 по хоккею

Ранее сообщалось, что сборная России во второй раз обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.
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Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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Учёные Калифорнийского технологического института, использовав результаты анализов нескольких мелких землетрясений, продемонстрировали зарождение и распространение сейсмической активности.
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