Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресеньеТАСС 17:03
Православные христиане отмечают в воскресенье один из великих праздников - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече главного торжества - Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.
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Политика
Видео встающей с разбега на колени вице-спикера рады «взорвало» Сеть
Пользователей сети поразило видео с вице-спикером Верховной рады Украины Ириной Геращенко, которая с разбега падает на колени во время дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 19:18
Футбол
«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Политика
Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
Обновлено в 18:38
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в обстреле двоих подростков в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в обстреле из пневматического оружия двоих подростков на северо-западе Москвы.
Обновлено в 19:40
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Футбол
«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»
В следующем туре Шальке в гостях сыграет против дортмундской Боруссии, а Хоффенхайм на своем поле встретится с Вольфсбург.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
Обновлено вчера в 11:54
Здоровье
Нечеловеческие условия: психбольницу из Костырино хотят перенести в Керчь
Главный врач учреждения Владимир Марков поднял вопрос о переводе отделеоний психдиспансера из села Костырино в Керчь, поскольку зданию уже 60 лет, в нем до сих пор печное отопление, нет воды и канализации.
Обновлено в 14:44
Транспорт
Минтранс решил разделить водителей на любителей и профессионалов
Министерство транспорта предложило разделить водителей на две категории - любителей и профессионалов - в зависимости от того, в каких целях они используют транспортное средство.
Обновлено вчера в 03:02
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Прошел Босфор и вошел в Черное море в 18:15.
Обновлено в 19:33
Хоккей
Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»
"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Теннис
Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем
В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.
Обновлено в 09:26
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Культура
Готский папа: как Роберт Смит дал надежду унылым молодым людям
Темный властелин Мало кто (кроме, наверное, самых верных и старых фанатов группы) помнит, что в начале карьеры Смит, один из отцов-основателей субкультуры готов и образец для подражания для предающихся черной меланхолии подростков всех возрастов, обходился вовсе без небрежного макияжа и фирменной всклокоченной шевелюры.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21