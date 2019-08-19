Религия
Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Политика
Владимир Путин прибыл во Францию
Обновлено в 10:53
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 5,06% по данным на 17:50 мск, до 5 253 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 11:17
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Сообщается, что лайнер, в котором летела делегация президента России Владимира Путина, сопровождали на протяжении нескольких минут.
Обновлено в 09:17
Технологии
Челябинцы могут выучить английский за восемь месяцев
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
Обновлено в 06:52
Общество
В России ускорилась убыль населения
В первом полугодии 2019 года в России ускорилась естественная убыль населения, следует из доклада, опубликованного на сайте Росстата.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Космос
Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter
Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.
Обновлено в 07:16
Футбол
В Германии болельщики пришли на стадион с фотографиями умерших людей
Болельщики пришли на стадион с распечатанными фотографиями умерших людей, которые не видели Унион в бундеслиге.
Обновлено в 10:09
Баскетбол
Экс-тренеру сборной России Блатту диагностировали рассеянный склероз
Бывший тренер сборной России и нынешний наставник «Олимпиакоса» Дэвид Блатт признался, что ему диагностировали серьезное заболевание — первично-прогрессирующий рассеянный склероз.
Обновлено в 08:32
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение сократить рабочую неделю
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников в беседе с НСН прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести граждан на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании
Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Общество
В Каталонии открыли новый вид грибов
Каталонские микологи открыли новый вид грибов, произрастающих преимущественно на песке, сообщил женералитет (правительство) автономного сообщества в Испании.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Локомотив» может проводить домашние матчи ЧЛ в «Лужниках»
Окончательного решения по данному вопросу пока не принято ФК "Локомотив" может проводить домашние матчи Лиги чемпионов на стадионе "Лужники", передает ТАСС.
Обновлено в 11:38
Футбол
Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 08:05
Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.
Обновлено в 08:20
Футбол
Антон Шунин: «Понсе позвонил и извинился. Никаких обид нет»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения за грубую игру в матче четвертого тура РПЛ между командами (0:0). — Никаких обид на Понсе за эпизод с фолом нет.
Обновлено в 10:48
Единоборства
СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC
Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
Обновлено в 10:01