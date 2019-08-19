Религия
Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 11:56
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина
На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме после разговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:35
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:00
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Технологии
Челябинцы могут выучить английский за восемь месяцев
Обновлено в 07:17
Происшествия
Инфицированное мясо вызвало вспышку листериоза в Испании
Больные находятся на юге страны, в автономном сообществе Андалусия. Причиной их нездоровья стал рулет La Mecha из мяса.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Минздрав пояснил предложение о штрафах за перекуры на работе
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай пояснил предложения Минздрава, связанные с предложениями практик для укрепления здоровья работников.
Обновлено в 09:39
Футбол
Болельщики ЦСКА посвятили баннер погибшему фанату «Спартака» Бахыту
Болельщики ЦСКА перед дерби со Спартаком в рамках шестого тура российской премьер-лиги почтили память трагически погибшему фанату Спартака Алексея Васюка по прозвищу Бахыт, сообщает Чемпионат.
Обновлено в 13:19
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Футбол
Матч Спартак - ЦСКА 19 августа 2019: футболист ЦСКА Ефремов получил травму и был заменен
Обновлено в 13:31
Политика
Жириновский пообещал лично приехать в Киев для его взятия
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал приехать в Киев для его взятия.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
Местные жители увидели в оконном проеме третьего этажа многоэтажки мужчину с младенцем. Отец намеревался сбросить ребенка вниз.
Обновлено в 13:05
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
Обновлено в 07:31
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Известный по делу о трагедии 2 мая в Одессе россиянин Мефедов отпущен под залог
Обновлено в 11:07
Космос
Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца
Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Игорь Николаев снял обручальное кольцо
Поклонники 59-летнего Игоря Николаева обеспокоены тем, что в последнее время артист не носит обручального кольца.
Обновлено в 12:00