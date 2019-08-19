Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.

Общество Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).

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Политика Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Теннис US Open. Самсонова и Грачева вышли во второй круг квалификации В первый день на корты вышли две россиянки и обе прошли во второй круг предварительных состязаний.

Общество Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Транспорт Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.

Происшествия В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Происшествия В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11 Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.

Происшествия Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.

Общество Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.

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Политика Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.

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Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.

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