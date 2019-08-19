Религия
Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Владимир Путин, говоря об акциях протестах в России, заявил, что доводить ситуацию до столкновений никто не имеет права, а виновные должны быть наказаны.
Обновлено в 12:23
Общество
Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода
По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Обновлено в 13:16
Политика
Путин заявил о безальтернативности «нормандского формата» по Украине
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии альтернативы «нормандскому формату» в урегулировании ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 14:12
Политика
Нетаньяху заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Теннис
US Open. Самсонова и Грачева вышли во второй круг квалификации
В первый день на корты вышли две россиянки и обе прошли во второй круг предварительных состязаний.
Обновлено в 14:25
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено в 13:00
Общество
Умер богатейший человек Дании Ларс Ларсен
Скончался один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен. Он основал мебельный ретейлер Jysk и группу компании Lars Larsen Group.
Обновлено в 10:23
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах.
Обновлено в 14:56
Кино
Режиссёр фильма «Бык» рассказал о новых проектах
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Политика
Путин заявил об отсутствии угрозы после взрыва под Северодвинском
Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы превышения радиационного фона после аварии в Архангельской области нет.
Обновлено в 13:08
Политика
Кадыров назвал поставленное его отцом условие о будущем Чечни
Обновлено вчера в 17:21
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Общество
Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры
Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.
Обновлено в 04:37
Авто
За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых авто
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей – на 0,6% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:16
Политика
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57