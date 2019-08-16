Религия

Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Газета.Ru01:42

Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа

Пятый каналвчера в 19:14

В России 19 августа отмечают Преображение Господне — Яблочный Спас

REGNUM00:45

Православные отмечают Преображение Господне

Известиявчера в 23:00

Православные всего мира отмечают Яблочный Спас

Вести.Ruвчера в 21:35

Православные христиане встречают праздник Преображения Господня

ТАССвчера в 17:35

Яблочный спас. Что делать с освященными фруктами

РИА Новости01:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Футбол

Гилерме извинился перед Хеведесом за попадание ему в голову мячом

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме показал видео курьезного эпизода из матча 6-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Вратарь при выносе мяча из вратарской попал в голову Бенедикту Хеведесу.
Обновлено в 01:37
Культура

В Уфе умер юморист Александр Чистяков

Обновлено в 05:21
Политика

Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью

В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Происшествия

В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина

Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Политика

Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке

Встреча пройдет в летней резиденции Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Экс-супруг Екатерины Климовой женится на Елене Бирюковой

Произошло это благодаря Екатерине Климовой . Сейчас Бирюкова поддерживает хорошие отношения с экс-супругой жениха.
Обновлено в 05:15
Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Космос

Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Происшествия

Жена Мамаева стала жертвой аферистов

Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе

Обновлено в 07:06
Здоровье

Карантин из-за сибирской язвы введен в Казахстане

Пятеро жителей села Ольгинка попали на больничные койки с диагнозом «сибирская язва», объявлен карантин.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Политика

Подан иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму

"Справедливая Россия" подала в Свердловский облсуд иск о снятии кандидата от "Единой России" Антона Шипулина с довыборов в Госдуму по Серовскому округу.
Обновлено в 06:55
Здоровье

Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
Общество

В Тюмени уволили директора пансионата, где ветерана похоронили в мешке

Директор тюменского пансионата для ветеранов войны и труда лишился должности после того, как 91-летнюю женщину, которая жила в учреждении, похоронили в пластиковом пакете.
Обновлено в 06:07
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии

Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
Обновлено вчера в 23:50
Теннис

Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии "Мастерс", победив в финале в Цинциннати бельгийца Давида Гоффена.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Нижегородской области возбуждено дело о пропаже девочки

Обновлено в 05:27
Футбол

Экс-игрок «Реала» покинул пост главного тренера донецкого «Олимпика»

На официальном сайте донецкого "Олимпика" появилось сообщение о том, что клуб расстается со своим главным тренером.
Обновлено в 06:39
Футбол

Нападающий Балотелли стал игроком «Брешии»

Итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком «Брешии». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 02:20
Финансы

Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 процентного пункта - до 9,2% с 9,5%, сообщила в понедельник пресс-служба крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:36
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Яблочный Спас
День в народном календаре славян, приходящийся на 19 августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. У славян-католиков отмечен слабо.
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