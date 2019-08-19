Религия
Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
Давший интервью российскому телеканалу Филарет не увидел в этом греха
В интервью телеканалу «Россия 24», запись которого обнародована на YouTube, Филарет раскритиковал содержание томоса об автокефалии единой Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Экономика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В США задержаны трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США полицейские задержали трех человек в трех разных штатах, которые предположительно собирались устроить массовые расстрелы.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
Обновлено в 07:52
Политика
ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию
Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Родственница ульяновского подростка связала убийство семьи со свадьбой
Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
Обновлено в 03:55
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
На северо-западе Москвы ограбили православный храм
Обновлено в 04:11
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Обновлено в 02:32
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд оставил под стражей двух фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом активистов Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.
Обновлено в 08:20
Футбол
Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Названа дата рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 08:25
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено вчера в 18:17