Религия

Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Православные христиане отмечают Яблочный Спас

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