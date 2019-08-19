Религия
Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Наука
В Исландии открыли мемориал первому растаявшему леднику
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Правительство планирует начать утилизировать все товары и упаковки
Минприроды планирует поднять утилизацию до 100%.
Обновлено в 02:48
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками прошлого сезона были Пелагея, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Лев Лещенко.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
Обновлено вчера в 17:26
Происшествия
Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве
В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Спартак» и ЦСКА сыграют заключительный матч 6 тура РПЛ
Обновлено вчера в 22:05
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Целый год правительство откладывало одобрение новой автодороги из Москвы в Казань стоимостью 539 млрд руб.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Эксперты оценили стоимость сборов ребенка в школу
Жителям столицы собрать ребенка в школу обойдется в 3326 рублей, причем за год цена выросла на пять процентов.
Обновлено в 01:31
Общество
К опасной отметке приближается уровень Амура у Хабаровска
Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см, что на 30 см выше уровня опасных явлений.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Донбассе из-за неверного обращения с оружием погиб украинский солдат
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба операции, «чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами».
Обновлено в 02:15
Политика
Премьер Дании заявила о невозможности продажи Гренландии США
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Минимальный размер оплаты труда повысят
В 2020 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 12 130 рублей, сообщает РИА Новости. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей.
Обновлено 16 августа в 10:40
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Собчак объяснила свое ненормальное поведение
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
На Украине поймали российского шпиона
В Запорожье на военном заводе "МИГремонт" задержали резидента российской военной разведки.
Обновлено в 02:09
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В Германии призвали США отменить антироссийские санкции
Санкции Соединенных Штатов против России не принесли долгожданного результата, ограничительные меры необходимо отменить, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кречмер в интервью газете B. Z. По его словам, власти Германии хотят урегулирования конфликта на востоке Украины, в котором ежедневно гибнут люди.
Обновлено в 02:27
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено 16 августа в 22:29
Энергетика
Нефть открыла неделю торгов ростом
Мировые цены на нефть растут в начале торговой недели, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59