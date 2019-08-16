Религия

Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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