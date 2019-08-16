Религия
Православные христиане отмечают Яблочный СпасГазета.Ru 01:42
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие
Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.
Обновлено в 04:53
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Обновлено 17 августа в 22:42
Происшествия
В США задержаны трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США полицейские задержали трех человек в трех разных штатах, которые предположительно собирались устроить массовые расстрелы.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Футбол
ФК «Локомотив» примет решение о проведении матчей ЛЧ в «Лужниках» после жеребьевки
Руководство футбольного клуба "Локомотив" примет решение о месте проведения домашних матчей Лиги чемпионов после жеребьевки группового этапа турнира.
Обновлено в 09:58
Политика
В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России
Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Магнитогорские врачи выдавали рецепты на бланках с рекламой
По закону медицинским сотрудникам запрещается выдавать рецепты на лекарства на бланках, где есть информация рекламного характера.
Обновлено в 04:11
Финансы
Сбербанк дал прогноз курса рубля
На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, пишут эксперты Сбербанка.
Обновлено в 09:27
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24
Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.
Обновлено в 10:11
Политика
В объединенной редакции РБК сменилось руководство
Объединенную редакцию РБК возглавил Петр Канаев, который с 2017 года был первым заместителем соруководителей редакции Елизаветы Голиковой и Игоря Тросникова.
Обновлено в 09:26
Музыка
Движение по Ильинке перекроют из-за фестиваля «Спасская башня»
Для комфорта участников движение по улице Ильинка будет перекрыто с 21 августа до 2 сентября.
Обновлено в 08:29
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.
Обновлено в 10:05
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Беременная модель Эшли Грэм показала обнаженное фото
Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм на своей странице в Instagram продемонстрировала фанатам фрагмент своего обнаженного тела.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В Барселоне ограбили посла Афганистана
В Барселоне неизвестные ограбили посла Афганистана в Испании, передаёт Интерфакс со ссылкой на агентство ЕFЕ.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о завещании первого мужа
Актриса Лионелла Пырьева стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Обновлено в 09:28
Происшествия
На Канарах из-за лесного пожара эвакуировали две тысячи человек
Обновлено вчера в 09:55
Кино
Джордж Мартин рассказал про финал «Игры престолов»
Писатель Джордж Мартин рассказал, что концовка сериала «Игра престолов», который снимался по циклу книг «Песнь льда и пламени», освободила его от стресса.
Обновлено в 07:39
Происшествия
США рассекретили доклад об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в Соединенных Штатах обнародовал первый отчет об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), который рассекретили в 2011 году.
Обновлено в 02:52
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.
Обновлено в 10:11