Религия

Православные христиане отмечают РадоницуИзвестия вчера в 23:36

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи, в этом году он выпадает на вторник, 7 мая. В этот день верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших.
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Радоница 2019: в чем суть и что нельзя делать в этот день

Алтапрессвчера в 23:51

Православные христиане встречают Радоницу

Москва 24вчера в 23:56

Православные встречают Радоницу

Газета.Ruвчера в 22:33

«Готов пойти в ад»: о чем люди забыли на Радоницу

РИА Новости01:00

Православные 7 мая встречают Радоницу

RT на русскомвчера в 20:42

Радоница: чему радуются православные в день поминовения усопших

Российская газетавчера в 16:47

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Боровичские Ведомости04 мая в 05:26
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Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти

Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смерти

Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия

«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100

Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

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Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя

Обновлено в 00:37
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено вчера в 02:50
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Общество

В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника

Обновлено в 01:09
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе телефонов россиян

Коллекторы обратились в Госдуму с просьбой предоставить им доступ к номерам телефонов должников.
Обновлено вчера в 05:26
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье

Новооскольцы смогут записаться в «Школу здоровья»

Подробнее о работе интересующей «Школы здоровья», месте проведения и расписании новооскольцы могут уточнить у своего врача общей практики (семейной медицины).
Обновлено 04 мая в 03:02
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол

Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Хоккей

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Политика

Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом "фейковых новостей", сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:10
Наука

ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных

Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено вчера в 09:48
Наука

Найден способ защитить сердечную мышцу при нехватке кислорода

Группа ученых из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта нашла способ защитить функции сердечной мышцы при нехватке кислорода.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

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Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Обновлено вчера в 15:44
Экономика

Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США

Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
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Наука

Робота-уборщика научили кричать и материться

Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться.
Обновлено вчера в 08:50
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Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
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Радоница
День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкови отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян - в воскресенье, понедельник или вторник, в зависимости от региона.
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