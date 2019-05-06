Религия
Православные христиане отмечают РадоницуИзвестия вчера в 23:36
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи, в этом году он выпадает на вторник, 7 мая. В этот день верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших.
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Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после смерти
Умер Человек-слон в 1890 году в возрасте всего лишь 27 лет. Официальной причиной его смерти считается асфиксия.
Обновлено вчера в 13:29
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия
«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя
Обновлено в 00:37
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено вчера в 02:50
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника
Обновлено в 01:09
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе телефонов россиян
Коллекторы обратились в Госдуму с просьбой предоставить им доступ к номерам телефонов должников.
Обновлено вчера в 05:26
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 08:22
Здоровье
Новооскольцы смогут записаться в «Школу здоровья»
Подробнее о работе интересующей «Школы здоровья», месте проведения и расписании новооскольцы могут уточнить у своего врача общей практики (семейной медицины).
Обновлено 04 мая в 03:02
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал наказание Кокорина
Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказался относительно ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сидит за решеткой, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Хоккей
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Политика
Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом "фейковых новостей", сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:10
Наука
ООН: Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных
Земле грозит вымирание миллиона видов растений и животных в обозримом будущем и с этим ничего не делают.
Обновлено вчера в 09:48
Наука
Найден способ защитить сердечную мышцу при нехватке кислорода
Группа ученых из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта нашла способ защитить функции сердечной мышцы при нехватке кислорода.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Наука
Робота-уборщика научили кричать и материться
Американский YouTube-блогер Майкл Ривз (Michael Reeves) модифицировал робота-пылесоса Roomba, добавив ему важную функцию — умение материться.
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02