Православные 7 мая встречают РадоницуRT на русском 20:42

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

Происшествия Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.

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Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

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Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

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Армия и оружие В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.

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