Религия
Православные христиане отмечают РадоницуИзвестия вчера в 23:36
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи, в этом году он выпадает на вторник, 7 мая. В этот день верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших.
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Родительский день сегодня 2019 (Радоница): что нельзя делать, традиции, суть праздника
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