Религия

Православные христиане отмечают РадоницуИзвестия вчера в 23:36

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи, в этом году он выпадает на вторник, 7 мая. В этот день верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших.
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Православные встречают Радоницу

Газета.Ruвчера в 22:33

Православные 7 мая встречают Радоницу

ФАНвчера в 21:46

Православные 7 мая встречают Радоницу

RT на русскомвчера в 20:42

Радоница 2019: в чем суть и что нельзя делать в этот день

Алтапрессвчера в 23:51

Радоница: чему радуются православные в день поминовения усопших

Российская газетавчера в 16:47

Родительский день сегодня 2019 (Радоница): что нельзя делать, традиции, суть праздника

В городе Rвчера в 22:45

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Боровичские Ведомости04 мая в 05:26
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Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Следователи назвали главные версии катастрофы в Шереметьево

Обновлено вчера в 11:48
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

В РФ коллекторы хотят получить доступ к телефонной базе должников

Как стало известно rusfact.com, коллекторы просят дать им доступ к телефонной базе должников.
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье

В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село

Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая

В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено вчера в 13:55
Авто

Lada Xray Cross прошел краш-тест

С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено вчера в 06:20
Общество

В вузе Приморья создадут искусственную личность

В ближайшее время суперкомпьютер хотят задействовать в рамках масштабного исследовательского проекта по созданию так называемой синтетической личности.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков

Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

«Самую красивую женщину-сантехника» нашли в Великобритании

Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе

«С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт

В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в Арктике

Страны Арктики должны с настороженностью отнестись к деятельности Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая на министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол

Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Здоровье

В России запускают новый способ лечения пациентов с диабетом и язвой желудка

Пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями ждут диспансеризации по 2-3 раза в год Министерство здравоохранения России расширило перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых больной должен находиться под постоянным контролем врача.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
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Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

Отмечается, что в общей сложности речь идёт о 97 аккаунтах (62 Facebook-аккаунта, 10 страниц и 25 групп), действующих как «часть сети, исходящей из России, которая сосредоточена на Украине».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

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Радоница
День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкови отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. В народной традиции восточных славян - в воскресенье, понедельник или вторник, в зависимости от региона.
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