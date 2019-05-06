Православные христиане отмечают РадоницуИзвестия вчера в 23:36

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи, в этом году он выпадает на вторник, 7 мая. В этот день верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших.

Экономика «Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.

Общество В РФ коллекторы хотят получить доступ к телефонной базе должников Как стало известно rusfact.com, коллекторы просят дать им доступ к телефонной базе должников.

Здоровье В Якутии медицинских работников привлекают на работу в село Власти Якутии планируют направить в 2019 году свыше 132 млн рублей на программу по привлечению медицинских кадров в сельские лечебные учреждения региона.

Общество Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза.

Авто Lada Xray Cross прошел краш-тест С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.

Общество В вузе Приморья создадут искусственную личность В ближайшее время суперкомпьютер хотят задействовать в рамках масштабного исследовательского проекта по созданию так называемой синтетической личности.

Политика Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Армия и оружие В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.

Футбол Азмун — Кокорину: с нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе «С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени», — написал Азмун на странице в «Инстаграме».

Происшествия Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.

Политика Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.

Политика Помпео обвинил Китай и Россию в агрессивном поведении в Арктике Страны Арктики должны с настороженностью отнестись к деятельности Китая и России в регионе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео 6 мая, выступая на министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.

Политика Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич на майские праздники подарил супруге совместное путешествие в Крым, сообщает пресс-служба политика.

Происшествия Магистральный газопровод загорелся на Урале На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.

Футбол Де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно.

Здоровье В России запускают новый способ лечения пациентов с диабетом и язвой желудка Пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями ждут диспансеризации по 2-3 раза в год Министерство здравоохранения России расширило перечень хронических неинфекционных заболеваний, при наличии которых больной должен находиться под постоянным контролем врача.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.

Происшествия Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.