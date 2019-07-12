Религия
Православные 12 июля отмечают день апостолов Петра и ПавлаPiter.tv 02:06
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла. Они являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа. В этот же день, 11 июля заканчивается "апостольский", или "Петров" пост.
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