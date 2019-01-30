Политика

Православная церковь в Америке не признала новую церковь УкраиныРБК 18:59

Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию. Соответствующее письмо опубликовано на сайте американской церкви.
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Православная церковь Америки не признала новую церковь Украины

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