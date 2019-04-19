Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменитьГазета.Ru 20:18

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

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