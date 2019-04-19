Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменитьГазета.Ru 20:18
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика
Савченко назвала фаворита на украинских выборах
Депутат Верховной рады Надежда Савченко намекнула, что во втором туре президентских выборов на Украине будет поддерживать Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
СМИ узнали о российском предложении США предотвратить ядерную войну
Москва предложила Вашингтону принять совместное заявление на уровне президентов — зафиксировать общее намерение избегать военной конфронтации и исключить вероятность начала ядерной войны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.
Обновлено в 22:19
Хоккей
«Каролина» сравняла счет в серии с «Вашингтоном»
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Каролины". Эта победа позволила команде сравнять счет в серии - 2 - 2.
Обновлено в 21:44
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Россия прекращает поставки нефти и нефтепродуктов на Украину
Правительство России запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Здоровье
В Петербурге третий год подряд наблюдается подъем заболеваемости корью
Рост числа заболевших корью в Санкт-Петербурге начался в 2017 году и продолжился в 2018 и 2019 годах.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву приехала делегация Соединённых Штатов во главе с советником Белого дома Дональда Трампа по России, членом совета национальной безопасности Фионой Хилл.
Обновлено в 02:18
Политика
В Таиланде американцу грозит смертная казнь за дом на воде
По закону Таиланда за строительство и проживание в жилище, которое плавает в открытом море, им может грозить смертная казнь.
Обновлено вчера в 14:40
Авто
Названы самые популярные хэтчбеки с пробегом в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных хэтчбеков с пробегом в России.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле
Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено в 11:30
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Наука
С помощью CRISPR создан первый двухъядерный клеточный компьютер
Обновлено в 14:37
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Футбол
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
Финал турнира пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:16
Общество
ФБК: у жены-пенсионерки Леонида Слуцкого появился третий Bentley
В распоряжении ФБК оказалась расширенная декларация Слуцкого о доходах, которую депутаты сдают в аппарат Госдумы.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Лесной пожар в Приамурье не угрожает населенным пунктам
Угрозы населенным пунктам в Благовещенском районе Приамурья, где ранее из-за лесного пожара эвакуировали детский санаторий, нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 21:36
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Культура
Подруга Цывиной назвала смерть актрисы внезапной и шокирующей
Смерть актрисы Ирины Цывиной стала ударом для родных и близких, заявила её подруга, артистка Ксения Хаирова в беседе с "360".
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В ФРГ предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря
Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, которого подозревают в пособничестве убийству узников.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Турчинов потребовал признать ФСБ террористической организацией
«ФСБ и Главуправление Генштаба должны быть признаны террористическими организациями», — цитирует пресс-служба СНБО Турчинова.
Обновлено в 04:41
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Игры
XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера
Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.
Обновлено в 12:11
Общество
Гороскоп: дев может подвести здоровье, близнецы устраивают шопинг
ИА EAOMedia предлагает своим читателям начать рабочий день с полезной утренней подборки — гороскопа, погоды и свежих публикаций из Instagram.
Обновлено в 17:00
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено в 15:09