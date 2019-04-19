Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменитьГазета.Ru вчера в 20:18
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Политика
ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
В Санкт-Петербурге иностранец попытался перепрыгнуть разводной мост на машине, сообщает 19 апреля РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
Более 86 миллионов россиян зарегистрировались на портале госуслуг
Более 86 миллионов граждан и 462 тысячи юридических лиц зарегистрировано на едином портале государственных услуг, который является одним из самых популярных государственных сайтов в мире, написал глава Минкомсвязи Константин Носков в колонке для РИА Новости.
Обновлено в 01:27
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Кино
Михалков объяснил снятие фильма Лунгина «Братство» с программы ММКФ
Никита Михалков объяснил, почему фильм Павла Лунгина «Братство» не покажут на закрытии Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 00:43
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 16:42
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
Наука
Ученые установили, какое давление снижать не нужно
Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Армия и оружие
Франция отправит танки и военных к границам России
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьер-министром
Президент Украины Петр Порошенко наметил для себя новый план и намеревается стать премьер-министром страны.
Обновлено в 01:29
Авто
Renault Arkana: все модификации кроссовера для России
В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией
Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
Обновлено в 01:23
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»
Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено вчера в 01:49
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
На форум «Один пояс, один путь» в Пекин приедут лидеры 37 стран
Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, будут участвовать 37 лидеров государств и правительств, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Мусоровоз сбил группу прохожих в Токио
Как передаёт РИА Новости, мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и задел пешеходов.
Обновлено в 01:17
Политика
Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу
Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
РПЛ одобрила изменение лимита на легионеров
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров. По словам главы лиги Сергея Прядкина, изменения коснутся заявок команд.
Обновлено вчера в 15:40
Интернет
Facebook хранил без шифрования миллионы паролей от Instagram
Руководство компании и одноименной социальной сети Facebook призналось, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером
Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Путешествия
Названы российские города с самыми дешевыми отелями
Последнее место в десятке городов с самыми бюджетными отелями занял Омск, где стоимость номера начинается от 960 рублей.
Обновлено вчера в 04:43
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Политика
Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаров
Правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Власти начали искать деньги для «Группы ГАЗ» Олега Дерипаски
Ранее «Коммерсантъ» написал, что «Группа ГАЗ» попросила 30 миллиардов рублей финансовой помощи, предупредив, что в противном случае уже во втором полугодии производство упадёт на 40%.
Обновлено вчера в 15:14