Экономика
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%Коммерсантъ вчера в 15:48
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.
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Правительству поручено проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП до 60%
Тагильский рабочий05:22
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